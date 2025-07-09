快訊

彰化二水、田中多鄉鎮暴雨水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛

雨彈狂炸3分之2個台灣！18縣市豪雨特報 恐一路下到明天

草嶺堰塞湖有立即危險 水利署發布潰決警示「跟時間賽跑」

NBA／KD坦言籃網第一年是最快樂時光 奈許執教「綁手綁腳」

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特(左)、奈許(右)。 路透
杜蘭特(左)、奈許(右)。 路透

杜蘭特（Kevin Durant）近日作客詹姆斯（LeBron James）和奈許（Steve Nash）的播客節目，談到自己與奈許在籃網隊的時光。

2019年休賽季杜蘭特加盟籃網，因傷休養一整季。2020年休賽季籃網聘請奈許當總教練，2021年更交易來哈登（James Harden），與杜蘭特及厄文（Kyrie Irving）組成三巨頭，但季後賽第二輪厄文受傷不能打，哈登帶傷上陣，最終第7戰遭公鹿隊淘汰。

杜蘭特回憶自己與奈許在籃網的時光，「感覺我們很穩固，但周圍都很混亂。高層和教練紛紛跑到其他隊，球員也在推動交易（哈登2022年申請交易），西蒙斯（Ben Simmons）背又有問題。不過我們心意相通，明白在嘗試創造非凡事業。」

杜蘭特接著談到奈許的執教問題，「感覺作為總教練，你的手經常被綁住，當教練時沒達到我期望的那樣，我們沒展現出完整的奈許風格。我覺得這之中有太多干擾和分心的因素，那樣是贏不了的，但我們的初衷是好的，每天都在努力衝擊冠軍，那裡氣氛很棒，第一年合作真的是我打球以來最快樂的時光。」

杜蘭特強調，「我真的很享受在籃網的時光，但問題是真正投入這個計畫的人太少，我覺得我們有幾個人認真投入，但其他人不是，那感覺真的很怪。」

籃網三巨頭總共只合體16場就解體，奈許則在2022年11月下台。奈許認為自己辜負大家期待，杜蘭特則為他緩頰，「你那時候綁手綁腳，更像是一名校長，不能注入你的籃球元素。因為各種干擾因素、疫情和傷病，尤其是傷病，我們那年有贏的機會。」

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

Ben Simmons James Harden Kevin Durant Kyrie Irving LeBron James Steve Nash 籃網

相關新聞

NBA／與唐西奇齊聚湖人像打電動 艾頓：像有人特地安排好

湖人隊今天為艾頓（Deandre Ayton）和拉維亞（Jake LaRavia）舉辦加盟記者會，艾頓受訪時直呼，與唐西奇（Luka Doncic）同隊像是打電動一樣。 艾頓是2018年選秀狀元

NBA／西區列強囤積長人 美媒：勇士沒爭取艾頓會後悔

休賽季西區各隊積極補長人；反觀勇士隊休賽季靜悄悄。隨著艾頓（Deandre Ayton）加入湖人隊，《NBC Sports Bay Area》記者波爾（Monte Poole）撰文提到，勇士未來可能會

NBA／KD坦言籃網第一年是最快樂時光 奈許執教「綁手綁腳」

杜蘭特（Kevin Durant）近日作客詹姆斯（LeBron James）和奈許（Steve Nash）的播客節目，談到自己與奈許在籃網隊的時光。 2019年休賽季杜蘭特加盟籃網，因傷休養一整

NBA／選秀狀元對決詹皇之子吸睛 夏季聯賽票價創新高

美國職籃NBA拉斯維加斯夏季聯賽明天開打，想親眼見證今年選秀狀元佛雷格對上「詹皇」詹姆斯（LeBronJames）之子布...

NBA／傷了泰托姆就要走重建路？ 綠軍總裁：從沒有這種心態

據美聯社報導，塞爾蒂克隊若要在泰托姆（Jayson Tatum）整季報銷情況下維持核心陣容，會突破第2層豪華稅線，將導致球隊交易與簽約受限制，團隊薪資與豪華稅超過5億美元。因此休賽季積極降低團隊薪資。

NBA／尼克新主帥布朗談加盟原因 強力陣容和紐約氣氛是關鍵

尼克隊解雇前總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）後，任命前國王隊主帥布朗（Mike Brown）接掌兵符。儘管將面對紐約媒體及尼克球團先前決策造成的壓力，但布朗仍表示，他對這份工作充滿期待，尤其

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。