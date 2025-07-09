NBA／KD坦言籃網第一年是最快樂時光 奈許執教「綁手綁腳」

杜蘭特（Kevin Durant）近日作客詹姆斯（LeBron James）和奈許（Steve Nash）的播客節目，談到自己與奈許在籃網隊的時光。

2019年休賽季杜蘭特加盟籃網，因傷休養一整季。2020年休賽季籃網聘請奈許當總教練，2021年更交易來哈登（James Harden），與杜蘭特及厄文（Kyrie Irving）組成三巨頭，但季後賽第二輪厄文受傷不能打，哈登帶傷上陣，最終第7戰遭公鹿隊淘汰。

杜蘭特回憶自己與奈許在籃網的時光，「感覺我們很穩固，但周圍都很混亂。高層和教練紛紛跑到其他隊，球員也在推動交易（哈登2022年申請交易），西蒙斯（Ben Simmons）背又有問題。不過我們心意相通，明白在嘗試創造非凡事業。」

杜蘭特接著談到奈許的執教問題，「感覺作為總教練，你的手經常被綁住，當教練時沒達到我期望的那樣，我們沒展現出完整的奈許風格。我覺得這之中有太多干擾和分心的因素，那樣是贏不了的，但我們的初衷是好的，每天都在努力衝擊冠軍，那裡氣氛很棒，第一年合作真的是我打球以來最快樂的時光。」

杜蘭特強調，「我真的很享受在籃網的時光，但問題是真正投入這個計畫的人太少，我覺得我們有幾個人認真投入，但其他人不是，那感覺真的很怪。」

籃網三巨頭總共只合體16場就解體，奈許則在2022年11月下台。奈許認為自己辜負大家期待，杜蘭特則為他緩頰，「你那時候綁手綁腳，更像是一名校長，不能注入你的籃球元素。因為各種干擾因素、疫情和傷病，尤其是傷病，我們那年有贏的機會。」

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