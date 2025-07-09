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NBA／選秀狀元對決詹皇之子吸睛 夏季聯賽票價創新高

中央社／ 拉斯維加斯9日綜合外電報導
夏季聯賽開幕戰，選秀狀元佛雷格對上「詹皇」詹姆斯（LeBronJames）之子布朗尼的賽事最吸睛，票價也破紀錄。截圖自NBA Memes X
夏季聯賽開幕戰，選秀狀元佛雷格對上「詹皇」詹姆斯（LeBronJames）之子布朗尼的賽事最吸睛，票價也破紀錄。截圖自NBA Memes X

美國職籃NBA拉斯維加斯夏季聯賽明天開打，想親眼見證今年選秀狀元佛雷格對上「詹皇」詹姆斯（LeBronJames）之子布朗尼的球迷，可能得做好荷包大失血的準備。路透社報導，根據多個訂票網站的資料，首日賽程的門票已躋身NBA夏季聯賽史上最昂貴之列。

首日賽程包括由選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）坐鎮的達拉斯獨行俠對陣布朗尼（Bronny James）的洛杉磯湖人，以及選秀榜眼哈波（Dylan Harper）所屬的聖安東尼奧馬刺對上探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）的費城76人。

根據多家媒體昨晚報導，售票網站TickPick顯示，明天的平均票價落在201美元（約新台幣5854元），其中一般入場票價83美元（約新台幣2417元），下層看台的票價來到643美元（約新台幣1萬8726元），場邊席更是達到2519美元（約新台幣7萬3360元）。

售票平台SeatGeek可見明天的門票是今年第2熱門，平均轉售價格為135美元（約新台幣3931元），略低於12日的137美元（約新台幣3989元）。

12日的賽程包括獨行俠對上馬刺，以及76人迎戰夏洛特黃蜂，黃蜂陣中有選秀第4順位克努佩爾（KonKnueppel）。多家售票平台告訴美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic），在夏季聯賽有史以來最貴的5張票中，今年就占了3張。

另外兩張則是2023年選秀狀元溫班亞馬（Victor Wembanyama）所屬球隊馬刺在當時締造的紀錄。

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