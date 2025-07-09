TPBL／最好的生日禮物！劉元凱再披雲豹戰袍

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聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雲豹隊和劉元凱完成續約。圖／雲豹隊提供
雲豹隊和劉元凱完成續約。圖／雲豹隊提供

台啤永豐雲豹隊今天宣布與205公分「護框使者」劉元凱正式完成續約，雲豹營運長顏行書說：「元凱擁有高大本土長人身材，這在國內非常稀有，且他從雲豹成立初期就加入至今，跟球隊文化非常契合，我們希望他的回歸，能讓球隊陣容有更多變化。」

劉元凱於2022年休賽季以自由球員身分加盟雲豹，擁有身高優勢以及衝搶籃板競爭心態的他，防守端也能與各隊禁區洋將對抗。

顏行書提到，劉元凱在場上的態度跟積極獲得球團一致認可 ，「再加上他本身對球隊的向心力也非常足夠，另外以教練團用兵策略來說，他可以跟我們內線洋將作輪替，在某些時候也可以同時擺在場上，做好護框以及鞏固籃板的任務，我們希望元凱能夠持續保持他身體狀況，期待他能打出更好的表現。」

「鎮豹隊長」黃鎮與劉元凱從UBA輔大、SBL達欣到至今都同隊一起打拚，他說：「很開心我們還能繼續一起打球，希望他保持熱愛籃球的初衷，珍惜現在打球的時光，然後新賽季一起幫助雲豹贏下更多比賽。」

今天正好是劉元凱34歲生日，他說：「很感謝可以在雲豹繼續籃球生涯，並且特地選在生日這天宣布這個消息，我會全力展現最好的自己去幫助球隊，扛起對抗各隊內線洋將的重責大任，更期許自己保持身體健康，在新賽季幫助球隊再來一冠！」

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