NBA／傷了泰托姆就要走重建路？ 綠軍總裁：從沒有這種心態

據美聯社報導，塞爾蒂克隊若要在泰托姆（Jayson Tatum）整季報銷情況下維持核心陣容，會突破第2層豪華稅線，將導致球隊交易與簽約受限制，團隊薪資與豪華稅超過5億美元。因此休賽季積極降低團隊薪資。不過球團總裁史蒂文斯（Brad Stevens）強調，不會為了降稅進重建期。

塞爾蒂克休賽季交易掉哈勒戴（Jrue Holiday）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），史蒂文斯今天受訪時坦言：「我們早就知道會面臨抉擇。交易的主因就是豪華稅線，隨之而來的限制也是原因之一，這就是為什麼我們過去2年會選擇全力衝擊冠軍。」

現在球隊成功降到第2層豪華稅線以下，史蒂文斯坦言，塞爾蒂克接下來的經營方式也將有所不同。對於外界可能出現「重建」的說法，史蒂文斯明確表示拒絕：「重建這個詞不會出現在我們的字典裡，我們未來也不會用這種心態看待球隊。」

史蒂文斯透露，泰托姆在穿著護具靴的狀態下行動十分靈活，而布朗（Jaylen Brown）已經開始投籃訓練，預計很快就能恢復所有籃球活動。 在泰托姆缺陣期間，史蒂文斯也明確表示，他對讓布朗成為球隊主軸毫無疑慮。他認為，布朗一直都準備好面對這種挑戰。

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