NBA／西區列強囤積長人 美媒：勇士沒爭取艾頓會後悔

休賽季西區各隊積極補長人；反觀勇士隊休賽季靜悄悄。隨著艾頓（Deandre Ayton）加入湖人隊，《NBC Sports Bay Area》記者波爾（Monte Poole）撰文提到，勇士未來可能會後悔沒爭取艾頓加盟。

波爾指出，勇士對自家球隊文化很有信心，過去敢招攬問題球員加入，例如麥基（JaVale McGee）、「黑人問號」楊恩（Nick Young）和卡森斯（DeMarcus Cousins）。2020年2月交易來維金斯（Andrew Wiggins），他當時被外界認為沒盡全力打球，但最終成為2022年勇士奪冠大功臣。

艾頓是先發等級的中鋒，同樣因態度問題備受質疑，今年6月底他與拓荒者隊買斷合約，多支球隊進行調查並連繫拓荒者，但消息人士透露，勇士沒有追求過艾頓。

波爾提到，勇士有570萬美元的迷你中產特例，若想提供更多，處理庫明加（Jonathan Kuminga）可以騰出空間。而最終艾頓以2年1660萬美元合約加入湖人，補足最明顯的禁區弱點。

西區列強今年休賽季都在囤積長人；反觀勇士目前仍沒有合格的先發級長人。目前傳出勇士希望簽下39歲老將霍福特（Al Horford）。霍福特身高206公分，能投三分、防守和控制節奏，但他剛滿39歲，正在考慮是否退休。如果他願意繼續打球，聯盟人士表示，勇士仍相當有機會簽下他。

霍福特一向以職業態度著稱，是個性低調的好隊友。相較之下，艾頓在波特蘭的職業態度備受質疑，有報導指出他常遲到和發脾氣。過去與前太陽總教練威廉斯（Monty Williams）之間的衝突更是眾人皆知。

不過波爾認為勇士內部有人脈可以處理這個問題，同為巴哈馬籍的射手希爾德（Buddy Hield）和助教德馬可（Chris DeMarco）與艾頓熟識。勇士文化曾讓球隊敢賭一把，如今這套年紀偏大的陣容，任何合理補強機會都不能輕放。對於沒嘗試接觸艾頓這件事，勇士或許將來會後悔。

商品推薦