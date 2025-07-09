NBA／尼克新主帥布朗談加盟原因 強力陣容和紐約氣氛是關鍵

尼克隊解雇前總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）後，任命前國王隊主帥布朗（Mike Brown）接掌兵符。儘管將面對紐約媒體及尼克球團先前決策造成的壓力，但布朗仍表示，他對這份工作充滿期待，尤其是強大陣容與紐約這座城市的氛圍讓他無法拒絕。

布朗興奮表示：「這是尼克隊，是麥迪遜廣場花園，我很期待接下來的挑戰。」布朗提到自己想建立一個能爭冠的球隊文化，他對尼克現有陣容高度肯定，有布朗森（Jalen Brunson）與唐斯（Karl-Anthony Towns）等球星，讓球隊具備衝擊總冠軍的實力。

即便溜馬隊與塞爾蒂克隊因主力球星受傷可能削弱東區競爭力，布朗仍強調：「聯盟強隊眾多，沒有人會因對手受傷就變得容易。」布朗透露他將結合過往經驗與現代戰術潮流，「從過去的內線為主，到如今的節奏與空間，如果不能進化，就會被時代淘汰。」

布朗還提到，與總裁羅斯（Leon Rose）的關係也是他願意來紐約的一大關鍵，他的未婚妻也大力支持搬到這座充滿美食的城市。布朗笑說：「把這一切加起來，我根本不需多想就答應了。」

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