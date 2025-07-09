NBA／約柯奇今年不會提前續約 金塊總裁理解原因

據ESPN報導，金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）今年夏天不會尋求提前續約，將延後至明年休賽季再進行談判。

約柯奇2022年休賽季簽下5年2.76億美元延長合約，2027-28賽季是合約最後一年，有6280萬美元的球員選項。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，約柯奇今年10月20日之前有資格簽下3年2億美元的延長合約，首年將取代他原本的球員選項；但如果他等到2026年休賽季再延長合約，合約能簽4年、多拿7700萬美元。

金塊總裁克倫克（Josh Kroenke）表示，今夏一定會提供續約方案給約柯奇，但也理解他選擇延後簽約更有利。

金塊今年休賽季由新任籃球事務高層坦澤（Ben Tenzer）與華勒斯（Jon Wallace）操盤，將波特（Michael Porter Jr.）交易至籃網隊，換回強森（Cameron Johnson），薩里奇（Dario Saric）送往國王隊，換來中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）。

還在自由球員市場簽下2023年奪冠功臣布朗（Bruce Brown）及射手小哈德威（Tim Hardaway Jr.）。

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