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NBA／與唐西奇齊聚湖人像打電動 艾頓：像有人特地安排好

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓。截圖自湖人官方X
艾頓。截圖自湖人官方X

湖人隊今天為艾頓（Deandre Ayton）和拉維亞（Jake LaRavia）舉辦加盟記者會，艾頓受訪時直呼，與唐西奇（Luka Doncic）同隊像是打電動一樣。

艾頓是2018年選秀狀元，唐西奇則是探花，如今兩人竟在湖人聯手，讓艾頓直呼，「這感覺就像在打電動，像是有人特地安排好的一樣。我絕對不會辜負這個機會，唐西奇是難得一見的球員，很高興能成為他的隊友，聽說他最近的狀況超好，練得非常壯，我總算能站在他這一邊了。」

2021年艾頓效力太陽隊，差2場勝利就能拿下總冠軍，近2年在拓荒者隊總共只拿57勝，沒有打進季後賽。艾頓直言，「我認為湖人是目前最適合我的選擇，他們現在就想奪冠，我也一樣。我想成為勝利傳統的一部分，與贏家們一起打球，過去2年對我來說是人生另一種路線，讓我明白在這聯盟若無法贏球，很容易就被人遺忘。」

唐西奇和詹姆斯（LeBron James）都擁有頂尖組織能力，艾頓提到，「他們兩個生涯平均助攻數都在9次左右，他們能把隊友變明星，讓每個人都超越本來的角色，在場上變得更重要。」

艾頓上季出賽40場，平均得到14.4分10.2籃板1.0阻攻，投籃命中率56.6%。

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Deandre Ayton LeBron James Luka Doncic 湖人

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