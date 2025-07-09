NBA／馬刺與巫師達成交易 用2名年輕後衛換來歐林尼克
馬刺隊今天發動交易，將年輕後衛布蘭漢（Malaki Branham）、衛斯利（Blake Wesley）和2026年二輪選秀權送至巫師隊，換來全能長人歐林尼克（Kelly Olynyk）。
馬刺送出的2026年二輪選秀權是獨行俠、76人和雷霆隊中最差的。
歐林尼克上季在暴龍和鵜鶘隊共出賽44場，平均上場20.3分鐘，得到8.7分4.7籃板2.9助攻，三分命中率高達41.8%。休賽季因波爾（Jordan Poole）交易案，被鵜鶘送往巫師，如今再被交易到馬刺。
自由球員市場開市首日馬刺就以4年4100萬美元網羅柯內特（Luke Kornet），如今又多了歐林尼克，有望為當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）減輕不少負擔。
馬刺送走的布蘭漢是2022年選秀首輪第20順位，衛斯利則是第25順位，儘管兩人都只有22歲，但馬刺後場已有福克斯（De'Aaron Fox）、新人王卡瑟爾（Stephon Castle）和選秀榜眼哈波（Dylan Harper），出賽空間有限。
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