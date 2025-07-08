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NBA／願付豪華稅留透納卻遭攔胡 溜馬總裁：只能給公鹿致敬了
溜馬隊日前在自由市場痛失效力10年的主力中鋒透納（Myles Turner），外界認為是他們不願支付豪華稅留人，不過籃球事務總裁普里查德（Kevin Pritchard）今天受訪時反駁，球隊老闆已準備好為了留下透納所要負擔的豪華稅，但還在談判時公鹿隊就半路殺出，讓他們感到十分驚訝，甚至不得不對公鹿大膽的決策「致敬」。
透納在自由市場開市後第二天就與公鹿達成4年合約，公鹿透過裁掉全明星後衛里拉德（Damian Lillard）震驚聯盟的方式騰出薪資空間，出乎溜馬球團的意料。普里查德就說：「公鹿創造薪資空間的方式，確實讓人有點意外。這次要對他們致敬。」
透納生涯前10個賽季都效力溜馬，剛幫助球隊闖進睽違25年的NBA總冠軍賽。然而，G7哈利伯頓（Tyrese Haliburton）遭遇讓下季報銷的阿基里斯腱重傷，這也讓外界質疑球隊是否還願意為了透納的續約承擔豪華稅壓力。
普里查德說：「可以確定的是，整個溜馬球團都準備留下特納而支付豪華稅。我們真的很希望留下他。然而身為不受限自由球員的他，還是有權利選擇自己喜歡的報價。」透納最終與公鹿簽下一紙總值1.07億美元的合約，第4年為球員選項，並包含15%的交易保證金。
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