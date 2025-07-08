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NBA／勇士冠軍中鋒長文感性告別 第一時間是致電柯瑞與格林

聯合新聞網／ 綜合報導
為勇士立下許多汗馬功勞的魯尼下賽季將轉戰鵜鶘，近日也撰寫長文告別老東家。 路透
為勇士立下許多汗馬功勞的魯尼下賽季將轉戰鵜鶘，近日也撰寫長文告別老東家。 路透

效力勇士隊10個賽季，一同捧起奪得3座NBA總冠軍的中鋒魯尼（Kevon Looney），日前與鵜鶘隊簽下2年1600萬美元合約，正式告別他成長茁壯的灣區。魯尼近日透過「The Players’ Tribune」撰文、感性告別。

魯尼透過這篇文章回顧19歲菜鳥蛻變為球隊精神支柱的歷程，他透露，在決定離開勇士後，第一時間就打給柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）2位老戰友。他寫道：「這兩位兄弟像我的大哥，打這通電話時，我很激動，不是因為悲傷，而是感受到這段關係的份量。」

通話最後3人互道珍重：「十年，太精彩了」，為這段友情畫下句點。此外，魯尼感謝教練柯爾（Steve Kerr）多年來給予的信任與支持。他回憶幾段重要過往，包含2016年73勝的瘋狂賽季，以及季後賽搶下關鍵籃板、主場球迷高喊「MVP」的生涯高峰，那是他一輩子都難以想像、也永遠都忘不了的時刻。

魯尼平均生涯僅5分5.7籃板，雖不是頂級明星身手，卻是勇士王朝不可或缺的無聲功臣。最後他也呼應開頭的「謝謝你，灣區！」在文末寫道：「不是每次的離別都代表著悲傷，我將帶著笑容離開勇士，謝謝你們給我這段旅程。」

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NBA 勇士 魯尼

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