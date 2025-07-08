NBA／羅瑞1年底薪重返76人 史上第12位加入「20季俱樂部」

39歲後衛羅瑞（Kyle Lowry）以1年老將底薪合約重返76人隊，新賽季將是他生涯第20個賽季，羅瑞成為史上第12位生涯至少20季的球員。

羅瑞2006年首輪第24順位被灰熊隊選中，生涯陸續效力灰熊、火箭、暴龍、熱火及76人。6度入選明星賽，2015-16賽季獲選年度第3隊，2019年以主力控衛身分，幫助暴龍隊奪下隊史首冠。

羅瑞明年3月滿40歲，生涯巔峰獻給暴龍，2020-21賽季中斷連6季入選明星賽後，表現開始下滑。上季76人遭遇嚴重傷兵潮，羅瑞出賽35場有12場先發，平均上場18.8分鐘，得到3.9分2.7助攻，三分命中率33%。

如今羅瑞續留76人，將迎來生涯第20個賽季，現役只有詹姆斯（LeBron James）的23季和保羅（Chris Paul）即將到來的第21季比他多。

其他9位生涯至少出賽20季的球員都已經退休，包含卡特（Vince Carter）、派瑞許（Robert Parish）、威利斯（Kevin Willis）、賈奈特（Kevin Garnett）、諾維茨基（Dirk Nowitzki）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、布萊恩（Kobe Bryant）、克勞佛（Jamal Crawford）、海斯倫（Udonis Haslem）。

商品推薦