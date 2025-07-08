NBA／2015年探花前進北海道！聯手「日本Curry」富永啓生

2015年選秀探花歐卡佛（Jahlil Okafor）上季曾重返NBA，加盟溜馬隊，如今將轉戰日本B聯賽Levanga北海道隊，與「日本Curry」富永啓生聯手。

現年29歲的歐卡佛身高211公分，2015年NBA選秀中以首輪第3順位被76人隊選中，菜鳥年場均17.5分7.0籃板1.2阻攻，入選NBA最佳新秀第一隊。不過他後續發展不如預期，成為籃球浪人，陸續效力籃網、鵜鶘及活塞隊。

2022年起歐卡佛更轉往海外，在中國、西班牙與波多黎各等地打球。上季他在溜馬G聯盟瘋蟻隊，場均得到17.9分9.4籃板3.0助攻，命中率66.6%。2月與溜馬簽下10天合約，暌違4年重返NBA，但只出賽1場，上場3分鐘，得到1籃板1助攻。

日前加盟Levanga北海道的富永啓生，上季也效力溜馬G聯盟瘋蟻隊，出賽14場，平均僅上場8.7分鐘，攻下5.4分，三分命中率46.9%。

歐卡佛此次加盟Levanga北海道，他透過球隊官方發表心聲：「迫不及待要在日本開啟生涯新篇章！能來到一個籃球熱情高漲、講究紀律又有一流文化的地方，我非常感激，讓我們一起創造成就！」

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