NBA／保羅宣告新賽季最後一舞！傳他和比爾「快艇全都要」
40歲資深控衛保羅（Chris Paul）近日在訪談中提到，新賽季可能是他生涯最後一舞，如今有消息指出，快艇隊目標簽下他和即將買斷合約的比爾（Bradley Beal）。
保羅近日受訪時被問到還能打多久，他回應：「最多再1年，我剛結束第20個賽季，這已經是一個祝福了。」保羅也再次強調家人會影響他的決定，「我太太和孩子都在洛杉磯，我熱愛籃球，但更愛我的孩子和家人，這會在接下來的決定佔很大比重。」
據先前報導，快艇和離洛杉磯不遠的太陽隊是最有可能簽下保羅的球隊。快艇昨天完成三方交易，送走後衛鮑威爾（Norman Powell），換來前鋒柯林斯（John Collins），被認為下一步將補強後場。
《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）指出，密切關注快艇下一步，不只可能在比爾被太陽買斷後網羅他，還可能迎回保羅，讓保羅在快艇完成生涯最後一季。
快艇休賽季簽下洛培茲（Brook Lopez），又交易柯林斯，總管佛蘭克（Lawrence Frank）受訪時提到，快艇已完成內線補強，仍要加強投射及組織能力。
比爾擁有出色投籃能力，保羅則有頂級組織能力，正好符合需求。不過快艇只剩530萬美元的部分中產條例能使用，因此比爾和保羅勢必有一人要領底薪。
保羅上季82場全勤，平均得到8.8分7.4助攻，曾在快艇效力6季，與葛里芬（Blake Griffin）和喬丹（DeAndre Jordan）打造「空拋之城」，讓許多球迷津津樂道。
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