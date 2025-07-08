NBA／勇士三核心又老一歲 老柯瑞：奪冠大門愈關愈小

NBA自由市場在日前開跑後，相較於聯盟不少球隊大動作補強，身為西區勁旅之一的勇士卻是悄無聲息，甚至過去幾年的主戰中鋒魯尼（Kevon Looney）還轉投鵜鶘，這也讓柯瑞（Stephen Curry）的父親老柯瑞（Dell Curry）直言，勇士的奪冠大門可能愈關愈小。

勇士在今年季中交易大限換來巴特勒（Jimmy Butler）後，儘管成功擺脫上半賽季的低潮，並且一路殺進到季後賽第二輪，不過在柯瑞受傷的情況下，最終勇士也以1：4遭到灰狼淘汰出局。

隨著季後不少球隊大動作補強，勇士雖然將持續以化學效應良好的柯瑞、巴特勒和格林作為核心，不過在三人都已經年過35歲的情況下，勇士年輕球員中卻還找不到接班核心，這也讓老柯瑞認為勇士可能與總冠軍漸行漸遠。

「年輕球員才是真正推動球隊前進的關鍵，所以勇士必須要先解決庫明加（Jonathan Kuminga）的問題。」老柯瑞在談到新賽季的勇士時說：「庫明加是很有價值的球員，無論是要續約還是要把它當作籌碼，也許勇士應該拿它作為換取一名有運動能力大個子的籌碼，總之他們有很多選擇。」

老柯瑞強調，現在聯盟各隊都在追求一名擁有運動能力的大個子球員，包括勇士也是，「現在的NBA，作為內線球員你必須滿場奔跑、投籃得分、具備運動能力，這非常重要，勇士也需要這樣一位大個子。」

相較於對長人的需求，老柯瑞更擔心的是勇士核心陣容的老化問題，尤其柯瑞已經37歲，巴特勒與格林則為35歲，在各隊都在以更年輕的球員建構核心的情況下，勇士的奪冠大門可能每年都在慢慢緊閉，「他們的管理階層必須做出決策，確保繼續建構有奪冠實力的陣容，當然如果他們三人都保持健康，再搭配一些角色球員，然後增加一些三分球能力，他們依舊會是西區奪冠的討論球隊。」

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