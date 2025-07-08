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NBA／哈勒戴體檢有問題 拓荒者少送選秀權與綠衫軍達成交易

聯合新聞網／ 綜合報導
哈勒戴。 路透
哈勒戴。 路透

拓荒者隊日前與塞爾蒂克隊達成「假日」哈勒戴（Jrue Holiday）交易，但由於哈勒戴體檢有問題，拓荒者保留原本送出去的2個二輪選秀權。

原本交易內容是拓荒者送出後衛西蒙斯（Anfernee Simons）和2個二輪選秀權，換來哈勒戴。不過今天交易正式定案，移除選秀權，成為球員1對1互換。

據《奧勒岡人報》記者芬特雷斯（Aaron J. Fentress）報導，拓荒者在進行哈勒戴的體檢後發現一些問題，因此提出更改交易條件，移除選秀權，雖然哈勒戴的檢查結果未嚴重到需要取消交易，但拓荒者認為調整條件較為保險。

NBA過去發生過多次球員因體檢未過交易告吹的狀況，例如今年2月湖人隊因體檢報告，取消與黃蜂隊交易中鋒威廉斯（Mark Williams）。不過哈勒戴的狀況較為輕微，芬特雷斯指出，他仍被視為健康球員。

現年35歲的哈勒戴上季因多次傷勢共缺席20場，表現也略有下滑，場均得分與助攻皆創新秀年以來新低，還中斷連4季入選年度防守陣容。

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Jrue Holiday 塞爾蒂克 拓荒者

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