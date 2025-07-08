NBA／傳太陽將與比爾達成買斷 4隊有意、勇士有機會開中產

比爾（Bradley Beal）即將與太陽隊分道揚鑣，據《The Athletic》報導，雙方都樂觀能達成買斷協議，比爾將成為自由球員，總共有4支球隊有興趣。

比爾還剩2年1.08億美元合約，如果太陽想啟用攤提機制，需要比爾放棄1380萬美元，這樣比爾的合約，未來5季將佔太陽1940萬美元團隊薪資。這個操作不只讓太陽能擺脫第二層豪華稅門檻，甚至有機會完全擺脫豪華稅。

現年32歲的比爾上季出賽53場，平均得到17.0分3.3籃板與3.7助攻，投籃命中率為49.7%，三分球命中率38.6%。

不過自由球員市場已開市一周，大部分球隊都沒有薪資空間或特例條款給比爾開出2年1380萬美元的報價。消息人士透露，比爾考慮的球隊包含快艇、勇士、湖人與公鹿。

快艇剛將射手鮑威爾（Norman Powell）交易到熱火隊，從爵士隊換來前鋒柯林斯（John Collins），這讓快艇陣容出現空缺，比爾有望補上。不過快艇已用中產特例簽中鋒洛培茲（Brook Lopez），只剩530萬美元年薪可以給比爾。

湖人能提供的雙年特例起薪只有510萬美元。公鹿已無特例可用，只能開出老將底薪。

勇士則要等到處理好庫明加（Jonathan Kuminga）的合約，據報導，勇士希望透過先簽後換送走庫明加，如果能完成不回收薪資的交易，勇士就能獲得1410萬美元的中產特例，這樣一來會比快艇、湖人和公鹿更有競爭力。

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