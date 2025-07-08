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NBA／班凱羅獲5年最高83億合約 魔術總管：代表我們對他認同

聯合新聞網／ 綜合報導
班凱羅。 美聯社
班凱羅。 美聯社

魔術隊今天確定與當家球星班凱羅（Paolo Banchero）達成5年2.39億美元的新秀頂薪延長合約，最高總值可達2.87億美元（約新台幣83億）。

這份合約為5年2.39億美元，附帶激勵條款，如果班凱羅在下賽季入選年度最佳陣容，奪下MVP或年度最佳防守球員（DPOY），就能提升至2.87億美元。這份合約還包含2030-31賽季的球員選項，這是自2021年唐西奇（Luka Doncic）和楊恩（Trae Young）以來，首次有新秀頂薪延長合約包含球員選項。

班凱羅2024-25賽季初因腹斜肌受傷缺席34場比賽，但他仍打出生涯年，場均25.9分7.5籃板4.8助攻，成為史上第8位能在22歲或更年輕達成「場均25分7籃板4助攻」的球員，同時也是魔術隊史唯三場均破25分的球員，另外兩人是名人堂球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）和 「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）。

班凱羅生涯累積4432分，成為魔術隊史前3季總得分第3高的球員，僅次歐尼爾與哈德威（Penny Hardaway）。班凱羅更在今年季後賽寫下跨季連7場至少25分的紀錄，追平魔術隊史最長紀錄。

魔術總裁韋特曼（Jeff Weltman）在聲明中表示：「這份合約代表我們對班凱羅天賦、品格與爭冠渴望的認同，也代表班凱羅對球隊、球迷及奧蘭多這座城市的信任。我們非常期待繼續與他邁向未來旅程。」

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