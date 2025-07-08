NBA／「球哥」擺脫膝傷備戰騎士新賽季 期待初嚐季後賽滋味

據美聯社報導，被公牛隊交易到騎士隊的「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）今年休賽季迎來新轉機，不再因膝傷復健，而是積極投入新東家騎士的備戰工作，他今天現身騎士訓練中心，與隊醫及教練團會面，正式展開轉隊後的磨合。

公牛將鮑爾送至騎士，換來年輕側翼奧科羅（Isaac Okoro），這筆交易引起不少關注，鮑爾表示：「騎士的球風很適合我，擁有米契爾（Donovan Mitchell）這樣的頂尖球員，以及具備良好擋拆與防守機動性的長人搭檔，可以在攻守兩端做出變化，這樣非常棒。」

鮑爾上季復出後出賽35場，場均7.6分3.4籃板3.3助攻，雖季末因右手腕扭傷缺席，但膝蓋狀況不差。鮑爾過去因左膝傷勢進行3次手術，導致他錯過2個完整球季，他坦言剛復出時對自己的移動能力沒信心，但隨著賽季進行，狀況逐漸好轉。

騎士上季以64勝18敗高居全聯盟第2，卻在東區季後賽第二輪被溜馬隊淘汰。鮑爾職業生涯至今尚未打過季後賽，他希望今年能改寫命運，「騎士是有奪冠實力的球隊，我會盡力保持健康，投入球隊目標。」鮑爾還表示休賽季期間，他持續強化下半身，為全新挑戰做足準備。

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