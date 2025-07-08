NBA／前勇士榜眼威斯曼1+1合約回溜馬 總管看見巨大潛力

溜馬隊休賽季失去主力中鋒透納（Myles Turner），如今與24歲中鋒威斯曼（James Wiseman）達成協議，簽下2年底薪合約，第2年附帶球隊選擇權。

威斯曼在2020年選秀大會被勇士隊以榜眼籤挑走，但始終未兌現天賦，生涯第3季被交易到活塞隊，第4季表現普通。上季開打前轉戰溜馬，只打5分鐘就因為左腳跟腱撕裂整季報銷。

溜馬休賽季失去效力10年的中鋒透納後，與灰熊隊交易，換來同性質的中鋒赫夫（Jay Huff），如今又以1+1合約簽下威斯曼，增添禁區深度。

威斯曼上季熱身賽打出好表現，平均上場12.8分鐘，能拿下8.5分5.8籃板，投籃命中率高達70.8%。可惜威斯曼對上活塞隊的開幕戰才打5分鐘，就因阿基里斯腱整季報銷。溜馬在交易截止日前將威斯曼送到暴龍隊，隨後被釋出，這讓他能回溜馬復健。溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）最近受訪時提到，威斯曼的經紀人告訴他，威斯曼復健狀況進展順利，最近完成360度灌籃。

「熱身賽到他受傷之前，我們從他身上看到很多潛力。」溜馬總管普里查德（Kevin Pritchard）表示，「他身材很棒，運動能力強，投籃也越來越穩。現在他可以開始上場訓練，雖還沒完全恢復，但可以做很多動作了。」

普里查德坦言無法完全取代透納，要依靠各類型球員彌補，他也表示，球隊有意續留傑克森（Isaiah Jackson），他也剛從阿基里斯腱撕裂傷勢中復原。

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