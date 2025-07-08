NBA／哈利伯頓確定新賽季報銷 溜馬總管：別抱任何希望

溜馬隊當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton），今年總冠軍賽第7戰因傷退場。溜馬總管普里查德（Kevin Pritchard）今天證實，哈利伯頓因右腳阿基里斯腱撕裂接受手術，整個2025-26賽季都將缺席。

綜合路透社與法新社報導，普里查德今天證實這項消息，他表示，「我毫不懷疑，他回歸之後會比以往更好。不過，他明年不會上場。我們現在不會冒這個風險。別對他上場抱有任何希望。」

哈利伯頓上個月在NBA總冠軍賽第7戰受傷，對手雷霆隊最終贏得比賽，拿下球隊搬遷後首座總冠軍。

這位兩屆全明星球員在因傷退場前投進3個三分球，得到9分。同時在總冠軍賽期間，他場均14分、有5.9次助攻和4.6個籃板。

普里查德表示，「哈利伯頓求勝若渴時有著最佳表現。我猜明年，他就會迫不及待地向所有人證明他回來了」。

普里查德還說，「哈利伯頓恢復得很好，但就復健而言真的挑戰現在才開始，而這會是一項艱難的工作。」

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