NBA／快艇熱火爵士三方交易 鮑威爾、柯林斯、勒夫換東家

根據報導，快艇、熱火、爵士達成一筆三方交易，鮑威爾（Norman Powell）轉戰邁阿密，柯林斯（John Collins）加入快艇行列，至於爵士則是拿到老將勒夫（Kevin Love）、安德森（Kyle Anderson）和一個2027年來自快艇的二輪選秀權。

32歲的鮑威爾上季在快艇打出生涯代表作，平均攻下21.8分3.2籃板2.1助攻1.2抄截，投籃命中率達48.4%，三分球命中率也達到41.8%，是快艇攻勢的重要發動機。儘管明星賽後因傷稍有下滑，但仍在季後賽首輪有16分2.4籃板2.4助攻的表現。

熱火今夏積極補強，已經續約後衛米契爾（Davion Mitchell），透過先簽後換迎來豐泰奇歐（Simone Fontecchio），而鮑威爾的到來，將填補球隊失去隊史三分王羅賓森（Duncan Robinson）後的外線空缺。熱火上季平均得分在全聯盟僅排第24名，鮑威爾的加入無疑是眼前最亟需的火力來源。

鮑威爾預計也將和阿德巴約（Bam Adebayo）、赫洛（Tyler Herro）、維金斯（Andrew Wiggins）等構築主要核心，爭取重返季後賽。

鮑威爾目前合約剩最後一年，年薪2050萬美元，根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，他可望在明年1月前與熱火簽下為期3年、總值8060萬美元的續約合約。

另一方面，據《HoopsHype》記者史考托（Michael Scotto）指出，快艇對於是否給予鮑威爾長約持保留態度，主要原因是球團計畫在2027年雷納德（Kawhi Leonard）與哈登（James Harden）合約同時到期，釋出更多薪資空間。

27歲的柯林斯在爵士度過出色的一季，場均19分8.2籃板2助攻，投籃命中率 52.7%、三分命中率39.9%，雖然球隊戰績敬陪西區末座，但他展現出全面的禁區破壞力。如今他將與雷納德、哈登聯手，加上中鋒祖巴克（Ivica Zubac），進一步鞏固快艇戰力。

快艇今夏除續約哈登外，亦簽回老將貝頓（Nicolas Batum），還挖來中鋒洛培茲（Brook Lopez），持續展現衝擊西區勢力板塊的企圖心。

柯林斯在2025-26年賽季的薪資為2660萬美元，同樣具備在1月前簽下一份3年、總價約1億美元合約的資格，並有望在2026年夏天成為非受限自由球員。

5屆全明星前鋒勒夫（Kevin Love）現年34歲，上季為熱火出賽23場，場均貢獻5.3分與4.1籃板。有媒體提到，爵士預計會買斷勒夫的合約，讓他恢復自由身後，加入一支有機會爭冠的球隊。

而32歲的安德森（Kyle Anderson）則將迎來他職業生涯的第6支球隊。他上賽季曾效力勇士與熱火，合計出賽61場，場均拿下5.9分與3.4籃板。他目前與球隊還有兩年合約在身，分別為920萬與970萬美元。

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