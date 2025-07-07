NBA／瓦藍邱納斯有意回歐洲打球 金塊盼他留下來履行合約

根據《ESPN》報導，丹佛金塊已明確告知中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）的經紀團隊，球隊全力期待他履行現有合約，並不會放行讓他轉戰其他聯盟。先前有消息指出，希臘豪門帕納辛奈克斯（Panathinaikos）積極招攬這位資深中鋒，雙方已有簽約共識。

金塊與國王之間仍在商討有關用薩里奇（Dario Saric）換來瓦藍邱納斯的交易方案，不過這筆交易尚未正式完成。據報導，丹佛方面已提前與瓦藍邱納斯接觸並表明立場，不會提前解除他的NBA合約。

瓦藍邱納斯目前合約還剩兩年，2025-26年賽季薪資為1030萬美元，2026-27賽季則為1000萬美元的非保障合約，球隊有權選擇解除合作。根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的說法，NBA合約具有法律效力，除非雙方協議買斷，否則球員無法自由轉往海外發展。

先前消息指出，帕納辛納科斯已經向瓦藍邱納斯開出3年稅後1200萬歐元的合約，瓦藍邱納斯希望和金塊達成買斷協議，回到歐洲打球。

金塊新任籃球事務高層坦澤（Ben Tenzer）與華勒斯（Jon Wallace）今夏持續調整陣容。其中一項重點在於，為強化約基奇（Nikola Jokic）休息時間的輪替戰力，球團已尋求替補中鋒多時，如今鎖定老經驗的瓦藍邱納斯來擔綱此角色。

瓦藍邱納斯上季效力國王與巫師，合計出賽時場均可貢獻10.4分、7.7籃板，是具備穩定內線能力的老將。

除了瓦藍邱納斯的交易案外，金塊近期也將前鋒波特（Michael Porter Jr.）與一枚2032年無保護首輪籤送至籃網，換取射手強森（Cameron Johnson）。此外，金塊還簽下自由球員布朗（Bruce Brown）與小哈德威（Tim Hardaway Jr.），進一步提升板凳戰力。

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