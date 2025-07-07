NBA／公鹿穩鞏固後場戰力 3年1200萬美元續約羅林斯

根據報導，密爾瓦基公鹿與後衛羅林斯（Ryan Rollins）達成續約協議，雙方將簽下一份3年1200萬美元的合約，其中第3年為球員選項。

羅林斯是在2022年選秀會以第二輪44順位加入NBA，在加入公鹿之前先後待過勇士和巫師前兩季合計僅出賽25場。2024-25年賽季開季時，他以雙向合約加入公鹿，表現逐漸得到肯定，最終在3月獲得轉正，成為正式球員。

羅林斯上季一共出賽56場，其中19場擔任先發，場均貢獻6.2分、1.9助攻1.9籃板，投籃命中率達48.7%，三分命中率40.8%。特別在賽季末期，當主控里拉德（Damian Lillard）因小腿血栓缺陣時，羅林斯扛起不少輪替重任。

雖然公鹿原本向羅林斯提出「合格報價（Qualifying Offer）」，讓他成為受限制自由球員，但隨後撤回，使其轉為完全自由球員。不過公鹿仍保有他的「早鳥權」，得以在薪資空間用罄後依然順利完成續約。

公鹿下季將缺少因阿基里斯腱撕裂而被釋出的里拉德，以及主力中鋒洛培茲（Brook Lopez）、後衛康諾頓（Pat Connaughton），不過球隊已陸續補強，不僅拿下中鋒透納（Myles Turner），也分別與波提斯（Bobby Portis）、波特（Kevin Porter Jr.）、崔蘭特（Gary Trent Jr.）、普林斯（Taurean Prince）等達成續約。

在穩住「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的同時，也持續以他為主軸打造具有競爭力的嶄新陣容。

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