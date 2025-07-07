NBA／湖人夏季聯盟大勝熱火 布朗尼首亮相秀單手暴扣

昨天夏季聯盟沒有出賽的湖人小將布朗尼（Bronny James），今天加州經典夏季聯盟第2戰面對熱火隊出賽10分鐘，貢獻的10分中包括一次驚天爆扣，助隊寫下103：83大勝。

身為詹姆斯（LeBron James）的兒子，布朗尼得到的關注度不同於一般新人，昨天碰勇士隊沒出賽的他今天登場，7投3中包括5投2中的三分球，不過下半場因時間控管沒再上陣。

今天第一次進球就是抄截後大鵬展翅暴扣的布朗尼表示，夏天首度出賽的感覺很好，「我只是想盡我所能，在進攻和防守端有所作為。」他不諱言初次上場的困難度肯定特別高，自己只想好好享受球場樂趣，且不要太疲累

BRONNY JAMES WITH THE HUGE THROWDOWN 😮‍💨



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菜鳥球季曾在湖人出賽7場的斯威德（Cole Swider）今天貢獻20分，連兩場都是球隊得分最高的球員，10投7中的他提到，熱火雖在第三節打出10：0攻勢，但球隊很快展現像上半場一樣的防守強度，擋住熱火反撲氣焰是球隊很大收穫。

加州經典夏季聯盟今年邁入第7屆，由勇士、湖人、熱火和馬刺隊參與一共3日的賽程，由勇士擔任東道主。湖人前兩戰各拿1勝，接續將有一天休兵日，台灣時間周三最終戰和馬刺交手，結束後將飛到拉斯維加斯繼續夏季聯盟賽程。

BRONNY JAMES THROWS IT DOWN 😤



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