NBA／杜蘭特交易案正式完成 涉及7隊創聯盟首見紀錄
根據報導，杜蘭特（Kevin Durant）轉隊到火箭的交易今天原則上達成協議。共有7隊參與的這項交易創下NBA紀錄。
路透社報導，最初於6月22日曝光的這筆重磅交易還牽涉布魯克林籃網、金州勇士、亞特蘭大老鷹、洛杉磯湖人與明尼蘇達灰狼。
除了杜蘭特之外，火箭還找回2014到2020球季曾經效力火箭、之後5個球季加盟老鷹的老將中鋒卡佩拉（Clint Capela）。
太陽失去杜蘭特後，從火箭引進後衛格林（JalenGreen）和布魯克斯（Dillon Brooks）、中鋒馬魯亞奇（Khaman Maluach）、前鋒弗萊明（RasheerFleming）、後衛布雷亞（Koby Brea）、後衛普勞登（Daeqwon Plowden），以及未來二輪選秀權。
勇士從太陽獲得2025年第二輪52順位的前鋒圖希（Alex Toohey）、從火箭獲得2025年第二輪59順位的馬沙克（JahmaiMashack）。
湖人從籃網收下第二輪36順位的蒂埃羅（AdouThiero）。至於籃網則是獲得兩個未來二輪選秀權。
老鷹獲得2031年與火箭的二輪交換權、火箭的洛迪（David Roddy），以及一筆現金。
灰狼從湖人獲得第45順位的契卡斯基（RoccoZikarsky）、兩個未來二輪選秀權及現金。
杜蘭特正進入合約最後一年，年薪為5470萬美元（約新台幣16億元）。他現在有資格簽下價值達1億2200萬美元的兩年續約。
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