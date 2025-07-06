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NBA／質疑76人合約開價太低 法國前鋒：他們根本不想留我

聯合新聞網／ 綜合外電報導
亞布塞萊今夏轉戰尼克。 路透社
亞布塞萊今夏轉戰尼克。 路透社

費城76人礙於薪資空間有限，在自由市場上沒有太多作為，反而放掉了上季表現優異的法國前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele），引發一些爭議。就連亞布塞萊都在節目中公開批評前東家，對於他們在合約談判中的報價過低感到十分不滿，認為球團實在毫無誠意，自己完全不被尊重。

「我在那裡沒有任何問題。如果他們想簽我，並給我一份好合約，我當然會回來。如果他們不希望我留下，我會離開，我沒有任何怨言。但他們幾乎沒有真正提出一個報價。雖然他們最後有開出，但那個報價真的非常低。」亞布塞萊說。

亞布塞萊挾著在巴黎奧運的出色表現，得到重新回到NBA的機會，76人當時開給他一份250萬美元的合約。而在費城傷兵成群的情況，亞布塞萊在70場出賽中有43場先發，繳出平均11分5.6籃板的成績，投籃命中率達50.1%。

如此表現讓亞布塞萊在自由市場相對小年的情況下，獲得不少球隊關注。但最終76人沒有開出一份讓他滿意的合約，亞布塞萊遂以2年1200萬美元的價碼加盟同分組的尼克。

「我當時覺得『天啊，似乎你們根本不想讓我留下。』」亞布塞萊談到自己對於76人報價的感受，「我沒有怨恨，但當時我就想，或許他們根本不想要我。」

儘管對於76人的報價態度有疑問，但亞布塞萊仍十分感謝費城先前願意給他再次回到NBA的機會。

「我一直對他們心懷感激。他們給了我第2次機會，我會永遠感謝能成為這支球隊的一份子。，我和我的家人對他們為我們所做的一切感到非常高興。」亞布塞萊說。

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