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NBA／暗示詹姆斯與湖人開始分道揚鑣 名記爆料被交易不無可能

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯邁向生涯第23個賽季。 美聯社
詹姆斯邁向生涯第23個賽季。 美聯社

洛杉磯湖人的球迷可能需要準備迎接一個現實：當家球星詹姆斯（LeBron James）可能會在2025-26賽季開始前，轉隊至其他球隊。《ESPN》知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）近日表示，詹姆斯與湖人隊「開始分道揚鑣」，且認為詹姆斯與湖人的合作關係「開始走到盡頭」。

值得注意的是，溫德霍斯特並未提到具體的時間表，他指出詹姆斯最終的離開可能會有不同的形式，包括未來的退役或是交易。

當被問及詹姆斯是否會在湖人隊結束職業生涯時，溫德霍斯特表示：「我會說這個問題還很不確定。」他還補充道：「而且我今天感覺很清楚的一件事，雖然事情可能會有轉變，那就是詹姆斯在湖人隊的時光已經開始接近尾聲。他們開始分道揚鑣了。你可以說這一切其實在他們交易唐西奇（Luka Dončić）時就已經開始。」

溫德霍斯特解釋道：「我知道大家都以為詹姆斯參與了那筆交易。但我當時說過我不相信這點。詹姆斯並沒有參與其中。我不確定該怎麼說。他不是反對這筆交易，但他並未參與決策過程。我知道有些人會認為他是球隊總管，這點你是無法說服他們的，我不會再試著去說服他們。但那筆交易確實也意味著詹姆斯不再會是球隊的核心。」

詹姆斯在執行合約中的球員選項後，生涯將正式邁入第23個賽季。

溫德霍斯特接著表示：「詹姆斯離開湖人的腳步已經開始了。這個離開可能是退役，也可能是其他方式。但無論如何，這種可能性是存在的。我無法預測這會如何發展。我不會去揣測結局會是怎樣。」

「我和當事方有過交談。他們並未清楚表達他們的意圖，我一直在仔細聆聽，並詢問問題。他們沒有明確說出意圖。因此，我無法給你一個明確的答案。我只能說，現在我們所處的狀況就是這樣。」

溫德霍斯特還表示，當詹姆斯選擇執行2025-26賽季的球員選項時，曾認為他不會被交易，但在過去的一段時間，與相關人士的交談讓他改變了看法。

「幾天前我會說，當LeBron選擇執行他的合約時，我會認為他不會被交易。我當時是這麼想的。但在這幾天的交談後，我不再這麼說了。我不是在鳴響警鐘，但我不再認為他是非賣品。我不會負責任地說他現在完全不會被交易。」

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