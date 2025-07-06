NBA／勸艾頓加盟名門湖人須武裝心態 球評警告：可能是最後機會

艾頓（Deandre Ayton）被拓荒者買斷後，決定以兩年1620萬美元的合約加入湖人，將與詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）合體出擊，這被視為一次重量級的補強，有望讓湖人展現更好的競爭力。

不過看似順風順水，球評柏金斯（Kendrick Perkins）卻是向艾頓提出警語，認為他應該要好好把握跟兩大巨星合作的機會，更要武裝心態，好好迎接挑戰，滿足紫金球迷對他的高度期待。柏金斯更直言：「這是艾頓證明自己的最後機會！」

「人們需要看到你願意投入到細節上，對吧？西區競爭非常激烈，別管聯盟其他的事情了。你有很大的責任。你正在為體育界最具歷史性的球隊之一效力，」柏金斯說。

「你有魔術強森（Magic Johnson）、渥錫（James Worthy）等傳奇球星每天在盯著你，你必須在場上展現出來，沒有任何藉口。你必須拿出高水準，展現自己的能力，因為你無法欺騙這支湖人隊，也無法欺騙湖人球迷或者湖人的高層，他們會把你揪出來的。」

作為2018年選秀狀元，艾頓從新秀開始就年年繳出雙十數據，這是很難得的表現，然而圍繞在他周圍對於攻守實質表現的質疑也未曾停歇，從技術層面到精神心態層面，從太陽到拓荒者再到湖人，艾頓仍有太多需要證明自己的地方。

「他最好帶著正確的心態來打球，因為這很可能是他最後的機會。看看西區有哪些中鋒大個子？約柯奇（Nikola Jokic）、森根（Alperen Sengun）、戴維斯（Anthony Davis）等；當他們聽到湖人簽下艾頓的消息時早就磨刀霍霍做好準備。你會有很大的挑戰。這就是你該自我檢視、全心投入的時候。」柏金斯強調著。

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