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NBA／吉迪盼比照同梯簽優渥合約 公牛持續談判仍未有共識

聯合新聞網／ 綜合外電報導
吉迪期盼能在自由市場獲得一份優渥合約。 美聯社
吉迪期盼能在自由市場獲得一份優渥合約。 美聯社

2021年選秀會以首輪第6順位加入雷霆的吉迪（Josh Giddey），雖然無緣隨這之年輕勁旅勇奪搬家後的首座總冠軍，不過去年休賽季被交易到芝加哥的他，在獲得更多發揮空間的情況下，展現全能身手，連帶也讓他在今年自由市場有更多話語權。

據報導，公牛與受限制自由球員吉迪仍在進行深入的續約談判，吉迪方面希望獲得平均年薪約3000萬美元的合約，只是在市場各隊都沒有太多薪資空間下，吉迪不見得能夠如願得到滿意的報酬。

公牛去年是用卡盧索（Alex Caruso）換來吉迪，加上拉文季中也被送走，這等於進一步解放吉迪的空間。自2月1日到例行賽結束，吉迪場均可貢獻20.2分、9.5個籃板、8.1次助攻，相當優異的表現。

據《芝加哥太陽報》）記者考利（Joe Cowley）的報導，吉迪和他的經紀團隊依然堅持希望能夠達成一份類似薩格斯（Jalen Suggs）與魔術所簽訂的合約。

吉迪選秀同梯薩格斯去年休賽季順利與魔術達成5年1.5億美元的續約協議。 美聯社
吉迪選秀同梯薩格斯去年休賽季順利與魔術達成5年1.5億美元的續約協議。 美聯社

薩格斯是吉迪的同梯，選秀順位正好在他前面一位，去年休賽季，薩格斯順利與魔術簽下一份5年1.5億美元的續約協議，合約是走遞減型，到2029-30年賽季年薪將只剩267萬美元。

雖然這筆合約總金額看起來很大，但對於一名像薩格斯這樣擁有防守能力的先發後衛來說，稱得上是一份穩健的合約。

而吉迪是完全不同類型的後衛，擁有出色的控球、傳球能力以及不斷發展的得分能力，能夠有效地操控防守。然而，擺在吉迪眼前的尷尬情況是，市場上各隊可用的資金有限，這讓吉迪幾乎沒有任何談判籌碼。

處於重建狀態的公牛，到目前為止所做的重要補強除了把「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）送到騎士換來奧科羅（Isaac Okoro）外。唯一與自由球員達成協議的是瓊斯（Tre Jones），雙方簽下一份3年2400萬美元的合約。

公牛方面毫無疑問希望能和吉迪達成續約共識，但吉迪一直在尋求每年3000萬美元的合約價碼，雙方看起來仍有一段路要走。

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