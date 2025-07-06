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NBA／布朗尼隨隊沒下場 湖人夏季聯盟首戰遭勇士逆轉

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
布朗尼夏季聯賽首戰未上場。 美聯社
布朗尼夏季聯賽首戰未上場。 美聯社

邁入第7屆的加州經典夏季聯盟今年由勇士隊扮演東道主，第一天就上演地主對決湖人隊的戲碼，不過詹姆斯（LeBron James）的兒子布朗尼（Bronny James）有隨隊卻沒下場，「紫金軍團」又浪費上半場兩位數領先，以84：89敗給勇士。

加州經典夏季聯盟今年共有3日賽程，由勇士、湖人、火箭和馬刺隊參與，出賽球員以2025年選秀會新秀、發展聯盟球員以及爭奪NBA上場機會的球員為主。

防守問題成湖人首戰吞敗主因，第三節讓勇士攻下30分，不過其中還是有些亮點，菜鳥球季曾在湖人出賽7場的斯威德（Cole Swider）三分球8投6中，攻下全場最高24分、史都華（DJ Steward）10投7中攻下20分。

23歲的史都華2021年NBA選秀會上落選，過去幾年都在發展聯盟找尋機會，今年第5度參加夏季聯盟的他說：「這對我是很好的機會，教練團想要我做好很多事，控制可控因素，多溝通，讓隊友都參與其中。」他強調下一戰碰熱火隊目標就是奪勝，必須打得更團結和更努力，打出更高的身體對抗性。

剛結束NBA新人賽季的肯奈特（Dalton Knecht）首戰表現掙扎，13投僅3中拿10分，三分球6投盡墨的他承認沒有太好表現，「我必須準備好，明天打得更好，擺脫生疏感。我的隊友表現很好，全力拚戰、衝搶籃板，我以他們為榮。」

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