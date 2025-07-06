快訊

陸啟用W121航線 學者：回應賴清德「團結國家十講」

彈牙義大利麵不只好吃還有益 專家曝升糖指數比煮到軟時更低

ETF成交量有差？00923被00922超車…糾結是否換0050或006208

NBA／填補透納球風功能巨大空缺 溜馬緊急交易灰熊中鋒

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溜馬換來中鋒赫夫，期盼多少彌補透納離去後的巨大空缺。 路透社
溜馬換來中鋒赫夫，期盼多少彌補透納離去後的巨大空缺。 路透社

根據報導，灰熊與溜馬達成交易，將中鋒赫夫（Jay Huff）交易出去，換取一個未來第二輪選秀權和1個第二輪選秀權互換的權利。

赫夫將於8月滿27歲，在進入NBA的第4個賽季後，因出色表現簽下了第一份正式的NBA合約。這位具備延伸5號位功能的長人，上季場均為灰熊出戰11.7分鐘，得到6.9分2籃板0.9阻攻，每場可以出手3.1次三分球，外線命中率達40%。

溜馬在突然意外失去先發中鋒透納（Myles Turner）後，為了填補前場戰力，緊急找來了與透納相似技術特點的赫夫，能夠拉開空間也能保護籃框，期盼能多少彌補禁區巨大缺口。

赫夫上個賽季是聯盟唯3能在至少200次三分出手中繳出40%命中率的7呎大個之一，另外兩位分別是唐斯（Karl-Anthony Towns）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。另外數據顯示，赫夫在上季的上籃和灌籃防守命中率中，排名第24位，在至少對抗300次投籃的90名球員中名列前茅。

赫夫曾在2023年被評為發展聯盟年度最佳防守球員，本季在灰熊若以每36分鐘的上場時間來推算，他可以送出2.7次阻攻。灰熊去年將他的雙向合約轉為4年1011萬美元的合約，將到2027-28年賽季。

灰熊先前已經和被買斷合約的蘭德爾（Jock Landale）達成協議，他將填補赫夫離開後的前場空缺。另一方面，考量到灰熊換了主帥後更頻繁使用持球擋拆配合，這也有利於蘭德爾的打法；數據顯示，在至少設置500次持球擋拆的前提下，蘭德爾在每100次進攻回合中設置的持球擋拆次數排名第3。

由於傑克森（Jaren Jackson Jr.）因傷正在康復中，預計12週後重新評估；周志豪（Zach Edey）則是在6月接受腳踝手術。在灰熊兩大長人都需要養傷的情況下，蘭德爾可能會在賽季初期獲得更多上場時間。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

相關新聞

NBA／傳里夫斯不滿唐西奇太佔球權 經紀人闢謠：對他無比敬意

洛杉磯湖人季中重磅交易換來唐西奇（Luka Doncic）之後，他和詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）一同帶領球隊取得西區第3種子，被看好有機會在季後賽更上層樓。

NBA／詹皇讚KD史上最全面得分手 皮爾斯自認不輸

皮爾斯（Paul Pierce）在他的NBA生涯中，作為一個頂級得分手，始終保持巨大自信，這份自信並未隨著他退役而有所動搖。 杜蘭特（Kevin Durant）近日作客詹姆斯（LeBron Ja

NBA／填補透納球風功能巨大空缺 溜馬緊急交易灰熊中鋒

根據報導，灰熊與溜馬達成交易，將中鋒赫夫（Jay Huff）交易出去，換取一個未來第二輪選秀權和1個第二輪選秀權互換的權利。 赫夫將於8月滿27歲，在進入NBA的第4個賽季後，因出色表現簽下了第

NBA／布朗尼隨隊沒下場 湖人夏季聯盟首戰遭勇士逆轉

邁入第7屆的加州經典夏季聯盟今年由勇士隊扮演東道主，第一天就上演地主對決湖人隊的戲碼，不過「小皇帝」詹姆斯（LeBron...

NBA／火箭休賽季持續積極運作 送走惠特摩換二輪選秀權

休賽季動作不斷的休士頓火箭，今天又和巫師達成一筆交易協議，送走2年級生惠特摩（Cam Whitmore），換取2個未來二輪選秀權。 火箭是在2023年以首輪第20順位選中惠特摩，但兩年下來由於無

NBA／聯盟整體營收未達預期 託管金制度讓柯瑞少賺1.5億

NBA公佈2024-25年賽季籃球相關收入（BRI）為102.47億美元，未達到預期目標，這將導致球員實際領到的薪資大幅縮水，總計被扣減高達4.84億美元（約139.9億台幣元）。 根據勞資協議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。