NBA／填補透納球風功能巨大空缺 溜馬緊急交易灰熊中鋒
根據報導，灰熊與溜馬達成交易，將中鋒赫夫（Jay Huff）交易出去，換取一個未來第二輪選秀權和1個第二輪選秀權互換的權利。
赫夫將於8月滿27歲，在進入NBA的第4個賽季後，因出色表現簽下了第一份正式的NBA合約。這位具備延伸5號位功能的長人，上季場均為灰熊出戰11.7分鐘，得到6.9分2籃板0.9阻攻，每場可以出手3.1次三分球，外線命中率達40%。
溜馬在突然意外失去先發中鋒透納（Myles Turner）後，為了填補前場戰力，緊急找來了與透納相似技術特點的赫夫，能夠拉開空間也能保護籃框，期盼能多少彌補禁區巨大缺口。
赫夫上個賽季是聯盟唯3能在至少200次三分出手中繳出40%命中率的7呎大個之一，另外兩位分別是唐斯（Karl-Anthony Towns）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。另外數據顯示，赫夫在上季的上籃和灌籃防守命中率中，排名第24位，在至少對抗300次投籃的90名球員中名列前茅。
赫夫曾在2023年被評為發展聯盟年度最佳防守球員，本季在灰熊若以每36分鐘的上場時間來推算，他可以送出2.7次阻攻。灰熊去年將他的雙向合約轉為4年1011萬美元的合約，將到2027-28年賽季。
灰熊先前已經和被買斷合約的蘭德爾（Jock Landale）達成協議，他將填補赫夫離開後的前場空缺。另一方面，考量到灰熊換了主帥後更頻繁使用持球擋拆配合，這也有利於蘭德爾的打法；數據顯示，在至少設置500次持球擋拆的前提下，蘭德爾在每100次進攻回合中設置的持球擋拆次數排名第3。
由於傑克森（Jaren Jackson Jr.）因傷正在康復中，預計12週後重新評估；周志豪（Zach Edey）則是在6月接受腳踝手術。在灰熊兩大長人都需要養傷的情況下，蘭德爾可能會在賽季初期獲得更多上場時間。
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