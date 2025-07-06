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NBA／火箭休賽季持續積極運作 送走惠特摩換二輪選秀權

聯合新聞網／ 綜合外電報導
火箭和巫師達成交易，送走2年級生惠特摩(右)，換取2個未來二輪選秀權。 美聯社
火箭和巫師達成交易，送走2年級生惠特摩(右)，換取2個未來二輪選秀權。 美聯社

休賽季動作不斷的休士頓火箭，今天又和巫師達成一筆交易協議，送走2年級生惠特摩（Cam Whitmore），換取2個未來二輪選秀權。

火箭是在2023年以首輪第20順位選中惠特摩，但兩年下來由於無法給予這位才華橫溢的年輕球員足夠的上場時間，最終選擇將他送出。這筆交易將為惠特摩提供了更多的上場機會，讓他能在正處於重建中的巫師隊中爭取更多的角色。

另一方面，惠特摩本身來自馬里蘭州，透過這筆交易也讓他能夠回到了家鄉附近。

火箭在休賽季除了順利續約總教練尤多卡（Ime Udoka）、中鋒亞當斯（Steven Adams）、後衛范弗利特（Fred VanVleet）、還有潛力新星史密斯（Jabari Smith Jr.），更重磅引進杜蘭特（Kevin Durant），在自由市場找來芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和卡佩拉（Clint Capela），展現旺盛企圖心。

在惠特摩看起來沒有太多表現空間的情況下，火箭過去幾週與惠特摩及其經紀人合作，尋找更適合他發揮的下家，也符合球團利益。

身高6呎7吋的惠特摩在火箭兩季場均可以拿到10.8分，統計顯示，他上季每次觸球平均得分為0.46分，在所有觸球超過1000次的球員中排名第4。

巫師同樣在休賽季進行積極的補強，從鵜鶘換來麥凱倫（CJ McCollum）和歐林尼克（Kelly Olynyk），且在選秀會以首輪第6順位選中來自德州的控衛強森（Tre Johnson）。

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