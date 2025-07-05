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NBA／聯盟整體營收未達預期 託管金制度讓柯瑞少賺1.5億

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞因託管金制度少拿了510萬美元（約台幣1.5億）。 美聯社
柯瑞因託管金制度少拿了510萬美元（約台幣1.5億）。 美聯社

NBA公佈2024-25年賽季籃球相關收入（BRI）為102.47億美元，未達到預期目標，這將導致球員實際領到的薪資大幅縮水，總計被扣減高達4.84億美元（約139.9億台幣元）。

根據勞資協議，球員每年可從聯盟的籃球相關收入中獲得51%的分成。為了確保達到這個收入分配比例，每季會扣除球員薪水的10%，作為「託管金（escrow）」。

然而本季，這筆託管金中的91%最終會歸還球隊，只有9%會返還給球員。例如原本年薪2000萬美元的球員，實際上將獲得約1820萬美元的收入。

作為上季聯盟年薪最高的球員，柯瑞（Stephen Curry）可說是損失最重的球員，他年薪為5580萬美元，扣減之後，等於少拿了510萬美元（約台幣1.5億）；其他像約柯奇（Nikola Jokić）和安比德（Joel Embiid）都減少了470萬美元，比爾（Bradley Beal）和杜蘭特（Kevin Durant）分別減少460萬、450萬美元。

報導指出，聯盟整體收入未達預期，原因可能是當地媒體環境不穩定以及多支小市場球隊闖入季後賽，進而影響了季後賽的票房收入。

託管基金系統始於1999年協議，通常扣除的比例在8%至10%之間。有多個賽季都是球員和聯盟共同分配托管基金，但自2014-15賽季到2016-17年賽季期間，由於營收大幅成長，球員不僅可以拿回100%的託管基金，還能獲得額外補償；相反地，在新冠疫情期間，聯盟則是將託管金額比例拉高至25%，藉此彌補收入短減的損失。

隨後一個賽季，採用了分攤制度，將標準的10%扣除金額分攤到3年內。到2022-23賽季，仍有約1.3億美元的剩餘金額，但當年收入回升時，球員幾乎收到了100%的薪水。

不過對所有球員來說，好消息是2025-26年賽季隨著簽訂總價高達770億美元的新轉播合約，聯盟整體收益將大幅提升，託管金有望全額歸還。

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