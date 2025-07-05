NBA／勇士二輪新秀偶像是柯瑞！自認能適應「柯爾體系」

勇士隊在今年選秀大會，以第二輪第56順位摘下佛羅里達大學冠軍後衛理查德（Will Richard），值得一提的是，理查德的偶像是勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）。

當被問到偶像是誰？理查德在記者會上笑回：「柯瑞。」柯瑞NBA初登場時，理查德還差2個月才滿7歲，整個童年幾乎都看著柯瑞長大，理查德大一效力貝爾蒙特大學，與柯瑞母校戴維森大學相近，之後轉學到佛羅里達大學，在大四賽季成為冠軍後衛。

理查德最想提升的技能是組織和傳球，但拉開空間、接球就投、防守侵略性等方面，他認為自己能將這些能力轉換到NBA。理查德說，「我是那種能為球隊做任何事的人，無論拉開空間、高強度防守、籃板，我願意做一切能幫助贏球的事。」

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）有獨特進攻體系，許多天賦極高的球員也無法適應，不過理查德對於融入體系很有信心，「我覺得我能完美融入，他們的體系節奏很棒，很多移動、三分、聰明的切入。重點是我在大學也打過類似系統，大家持續跑動、用球商找出最好的出手機會，我覺得我非常適合這種球隊。」

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