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NBA／傳里夫斯不滿唐西奇太佔球權 經紀人闢謠：對他無比敬意

聯合新聞網／ 綜合外電報導
里夫斯(中)與唐西奇(左)。 路透社
里夫斯(中)與唐西奇(左)。 路透社

洛杉磯湖人季中重磅交易換來唐西奇（Luka Doncic）之後，他和詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）一同帶領球隊取得西區第3種子，被看好有機會在季後賽更上層樓。然而首輪面對灰狼，湖人卻是一路潰敗，5場比賽就被淘汰出局。

賽季提前結束後，就有流言傳出詹姆斯和里夫斯不喜歡唐西奇需要大量持球的打法，更被視為後者不願與湖人提前續約的原因之一。知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）更進一步指出湖人現在是「唐西奇的球隊」，引發外界熱議。

針對這樣的謠言，里夫斯的經紀人雷利（Aaron Reilly）出面反駁，表示這種報導不是事實，里夫斯和唐西奇兩人之間關係良好。

「里夫斯對唐西奇有著無比敬意，而且真的很享受和他一起打球；任何說他不想和唐西奇打球的說法完全是錯誤。不僅是現在，還有未來，他都期待能和唐西奇並肩作戰。」雷利說。

兩星期之前，里夫斯在接受採訪時曾談到他與唐西奇在湖人進攻體系中的配合。

作為NBA歷史上最出色的非選秀出身球員之一，里夫斯相信他和唐西奇能成為最佳搭檔。

「我認為對手很難擋住我們。我覺得我們可以每回合都打出好的進攻機會。」

里夫斯日前拒絕湖人提出4年8920萬美元（約25.9億台幣）的延長合約，計畫在明年夏天提前跳脫合約，在市場上爭取更好的報價。

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