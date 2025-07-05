NBA／庫明加可能在賭城與其他隊會談 留勇士機會仍存在

自由球員市場已開市5天，庫明加（Jonathan Kuminga）未來動向仍不明，傳出庫明加團隊可能會在「賭城」拉斯維加斯夏季聯賽期間，與其他球隊會談。

勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出， 目前受限自由球員市場普遍冷清，庫明加並非唯一等待的球員。包含公牛隊吉迪（Josh Giddey）、76人隊葛萊姆斯（Quentin Grimes）、籃網隊湯瑪斯（Cam Thomas）等人去向也不明確。

庫明加團隊希望找到一支願意把他視為核心，且教練團及管理層全力支持的球隊。在勇士4個賽季中，庫明加未感受到這樣的信任，如今他首度握有一定的主導權，將耐心等待與自己發展目標相符的舞台。

這種狀況可能會持續到7月中，如果屆時仍無進展，庫明加與他的團隊計畫在「賭城」拉斯維加斯夏季聯賽期間與有興趣的球隊會談。

庫明加續留勇士的可能性仍然存在，雙方已討論過，如果未來一周仍沒進展，將在拉斯維加斯進行會談，參加者包含庫明加、經紀人、勇士總經理鄧利維（Mike Dunleavy）及總教練柯爾（Steve Kerr），尋找未來合作方向。

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