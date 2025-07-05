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NBA／詹皇讚KD史上最全面得分手 皮爾斯自認不輸

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯盛讚杜蘭特的得分能力。 美聯社
詹姆斯盛讚杜蘭特的得分能力。 美聯社

皮爾斯（Paul Pierce）在他的NBA生涯中，作為一個頂級得分手，始終保持巨大自信，這份自信並未隨著他退役而有所動搖。

杜蘭特（Kevin Durant）近日作客詹姆斯（LeBron James）與奈許（Steve Nash）共同主持的節目，詹姆斯面對這位堪稱一生之敵的對手時，不忘給予他極高評價，稱讚他是史上最全方位的得分手，然而對於這樣的評論，皮爾斯卻有話要說。

皮爾斯日前在一檔節目中表示：「我應該也在這個討論之中。我可能是NBA歷史上最純粹的得分手；現在回想起來，我也是具備很多進攻武器。」

皮爾斯在19年職業生涯中場均得分為19.7分，在8個不同的賽季中場均得分超過20分，累積總得分26397分排在史上第18名。皮爾斯一直都被視為聯盟最好的單打機器之一。

不過若要對比杜蘭特的得分能力，皮爾斯的自信恐怕也會被外界「打臉」。

皮爾斯對個人得分能力深具信心。 路透社
皮爾斯對個人得分能力深具信心。 路透社

杜蘭特才剛成為史上第8位累積生涯30000分的球員，來到30571分，下個賽季將有望超越張伯倫（Wilt Chamberlain）的31419分和諾維茨基（Dirk Nowitzki）的31560分；甚至現年36歲的他，未來還有追上喬丹（Michael Jordan）與布萊恩（Kobe Bryant）的可能性，直接邁向史上前5。

皮爾斯最佳得分賽季是在2005-06年，當時他場均拿下26.8分，而杜蘭特則有8個賽季中都超越這個數字，更別說他生涯曾4度拿下得分王。即使面臨重大傷勢，本季他還有場均26.6分的表現，著實驚人。

若進攻效率來看，杜蘭特的得分效率也比皮爾斯來得高，生涯投籃命中率達50.2%，皮爾斯則是中等水準的44.5%。

就連詹姆斯也忍不住讚嘆，「感覺他從2012年之後就沒有一季命中率低於50%。放眼歷史，我們還沒看過像他這樣的全能得分手」

杜蘭特之所以被許多人認為是史上最佳純粹得分手，部分原因來自他的效率以及他除了自行創造得分能力，還有能在體系內的無球攻擊。從遠距離到中距離、掩護後的出手，再到利用身材優勢突破籃下，在外人看來，杜蘭特的得分猶如行雲流水，一切都來得如此輕鬆。

也因此，皮爾斯的自信說法也引來節目主持人強森（Keyshawn Johnson）的正面挑戰。皮爾斯接受了這些質疑，但他也解釋了為何杜蘭特的身材條件讓他在進攻效率上遠優於自己。

「我投過比杜蘭特更多的糟糕投籃。因為他是7呎高個，能夠在任何人面前出手。」皮爾斯說。

儘管皮爾斯與杜蘭特誰的得分能力更強，對大多數人來說，可能已經有了定論，皮爾斯仍認為，杜蘭特能做到的進攻模式，他也都辦得到，甚至做得更好。對於技術層面這一塊，皮爾斯顯然有自己的驕傲。

「說實話，當你要談論最具得分能力的球員時，你必須把我放在那個對話中。」皮爾斯說道，「來吧，LeBron。」

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