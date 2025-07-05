NBA／現身騎士練習場引關注 詹姆斯：去吃點好料、享受假期吧

在日前宣布將執行下賽季合約的湖人隊一哥詹姆斯（LeBron James），近日卻因為現身老東家騎士隊的練習球場而引發討論，不過詹姆斯在今天也親上火線強調，自己每年夏天都會在這個地方進行訓練，外界的傳聞真的讓他覺得相當無聊。

40歲的詹姆斯今年休賽季的動向引發各界高度關注，儘管日前他已經宣布將會執行與湖人下賽季的合約選項，不過卻附帶條件將會觀察湖人的休賽季補強狀況，這也代表詹姆斯如果不滿意湖人的補強決心，仍有可能尋求交易，在其他城市結束球員生涯。

而近日詹姆斯在騎士練習場練球的照片又剛好在網路上流傳，引發外界臆測這名騎士隊史最偉大的球員，是否有可能回到家鄉球隊也是職業生涯的起點，結束球員生涯。

不過詹姆斯今天也透過社群闢謠，他表示，「自從這座球場建好以來，我每個夏天都會來到這，我還住在這邊，所以我夏天都會在這訓練，你們真的無聊透了，快點去吃點好料的，好好享受7月4日（美國獨立日）假期吧。」

美國時間7月6日自由球員市場將正式開放簽約，各隊交易也將生效，在詹姆斯選擇續留湖人但卻有附帶條件的情況下，他的一舉一動自然會引發各界好奇心，且這樣的狀況可能直到賽季開打前都不會間斷。

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