NBA／華格納1年500萬美元重返魔術 也有交易否決權

魔術隊不執行M.華格納（Moritz Wagner）合約第2年1100萬美元球員選項，今天以1年500萬美元簽回，他也獲得交易否決權。

M.華格納去年12月底遭遇左膝前十字韌帶撕裂，提前報銷。魔術不執行球隊選項，使他成為自由球員，如今以1年合約回歸。

魔術先前以1年700萬美元簽下控衛瓊斯（Tyus Jones），昨天與首輪新秀理查森（Jase Richardson）簽下新秀合約，今天也和第二輪新秀潘達（Noah Penda）完成簽約，目前陣中已有14名球員有正式合約。

據《奧蘭多哨兵報》報導，由於M.華格納是用鳥權簽下1年合約，因此根據勞資協議規定，球隊想交易他，需要他同意。湖人隊長人海斯（Jaxson Hayes）先前與湖人以鳥權續約，也有交易否決權。

M.華格納本季只出賽30場，但平均能繳出12.9分4.9籃板，三分球命中率36%。新賽季他將和親弟弟F.華格納（Franz Wagner）繼續並肩作戰。

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