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NBA／巫師加入庫明加交易爭奪戰 勇士提報價還想拿更多

聯合新聞網／ 綜合外電報導
勇士仍在聽取有關庫明加的交易報價。 路透
勇士仍在聽取有關庫明加的交易報價。 路透

金州勇士可能是過去十年中最具成就的球隊之一，但他們的王朝時鐘正在倒數。隨著柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）年齡漸長，以及2026年季後賽被視為最後的窗口期，現在的壓力是每一個動作都要有所作為。

今年夏天，對這一計劃至關重要的可能就是庫明加（Jonathan Kuminga）。

這位22歲的前鋒在收到金州勇士提出的790萬美元「合格報價（Qualifying Offer）」後，成為了受限制自由球員。儘管勇士擁有跟進任何報價的權利，他們仍在積極聽取簽約與交易的提議。而現在，來自東區的競爭者已經出現。

根據《The Athletic》的史萊特（Anthony Slater）報導，在過去24小時內，華盛頓巫師已經加入了爭奪庫明加的行列。

史萊特寫道：「根據聯盟消息人士透露，庫明加作為華盛頓重建計劃的一部分，已經獲得了相當大的支持。」

巫師剛在選秀中以首輪第6順位選中了強森（Tre Johnson），正專注於全面重建。將庫明加與庫里巴利（Bilal Coulibaly）搭配，將使華盛頓擁有兩名具有巨大潛力的年輕球翼，其中一位還渴望重新開始。

然而，華盛頓目前並沒有足夠的薪資空間來直接簽下庫明加。任何交易都必須透過先簽後換的方式進行。根據集體談判協議（CBA）規定，勇士最多只能回收庫明加離隊薪水的50%。

如果庫明加簽下一份為期4年、超過1億美元的合約，華盛頓需要送出大約1200萬至1300萬美元的匹配薪資。最合理的選擇？基斯佩特（Corey Kispert），他的570萬美元薪水正好符合該範圍。但據報導，勇士隊希望能得到更多。

史萊特報導指出，金州勇士隊希望獲得「一名有前景的年輕球員和一個首輪選秀權」。這意味著華盛頓很可能需要附上一個未來的首輪選秀權，這可能是來自塞爾蒂克、公鹿或拓荒者的2029年首輪選秀權，甚至可能需要將勇士自己本身送出的2030年首輪選秀權送回去，以提高交易的吸引力。

勇士日前曾拒絕了國王隊的報價，該報價包括卡特（Devin Carter）、薩里奇（Dario Saric）和兩個二輪選秀權，顯然是毫無吸引力的無關緊要報價。

華盛頓並非唯一的競爭者。史萊特還列出了熱火、公牛、公鹿和籃網等隊，這些球隊都對庫明加顯示出「不同層次的興趣」。

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