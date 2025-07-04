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NBA／立陶宛中鋒若決定回歐洲 媒體曝金塊還是不虧

聯合新聞網／ 綜合外電報導
立陶宛中鋒瓦藍邱納斯有意回歐洲打球。 路透社
立陶宛中鋒瓦藍邱納斯有意回歐洲打球。 路透社

根據媒體報導，有意回歐洲打球的立陶宛中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），預計會在明天抵達雅典，接受希臘豪門帕納辛納科斯（Panathinaikos Athens）的3邀請，簽下新合約。同時他也願意和金塊商討解除合約的事宜。

在自由市場開啟後，金塊與國王達成交易，送走薩里奇（Dario Saric），換回瓦藍邱納斯，期盼他能成為約柯奇（Nikola Jokic）背後的主要替補中鋒。不過隨著帕納辛納科斯提出邀約，瓦藍邱納斯在多方考量之下，傳出已經口頭承諾要加盟，甚至願意放棄下季所有薪水。

瓦藍邱納斯目前還剩兩年均薪1000萬美元的合約，但第2年為球隊選項，基本上沒有保障，帕納辛納科斯則是開出3年稅後1200萬歐元的合約，約台幣1400萬美元。

對於金塊來說，倘若選擇成人之美，禁區替補問題勢必得重新面對，但換個角度思考，在甩掉薩里奇合約的同時，如果瓦藍邱納斯也放棄合約，團隊薪資將會壓在「第一層硬上限（The First Apron）」以下1600萬美元，將可拿到1410萬美元的全額中產。

有媒體提到，這將會增加金塊爭取39歲老將霍福特（Al Horford）的可能性，即使目前消息都指向他將會加盟勇士；但在一切簽約尚未塵埃落定情況下，金塊確實有機會扮演黑馬。

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