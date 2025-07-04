NBA／傳39歲霍福特即將加盟勇士 資深美媒：已是公開秘密

休賽季補強靜悄悄、仍在「庫明加（Jonathan Kuminga）流言」無限輪迴的勇士，如今似乎有好消息出現。

包括資深記者史坦、費雪（Jake Fischer）等人皆透露，39歲老中鋒霍福特（Al Horford）選擇加盟勇士已經被視為一個公開的秘密。

先前報導提到，曾協助綠衫軍奪冠的霍福特將不會回到波士頓，而他最有可能的下家不是勇士就是湖人，或者直接選擇退休。如今看起來，加入勇士的機會愈來愈高。

「所有跡象顯示，霍福特最終將加盟金州勇士。」史坦說。

資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）也回應了這個觀點，他在與《The Ringer》的馬霍尼（Rob Mahoney）討論時表示：「霍福特將前往金州勇士。」

而馬霍尼給他的回應是，「目前聯盟內都認為已經確定的事情。」西蒙斯更進一步表示：「這件事會發生。」

金州勇士今夏對前場的需求非常明顯。苦力中鋒魯尼（Kevon Looney）已經以兩年1600萬美元的價碼加盟鵜鶘，而自從2016年史貝茲（Marreese Speights）離開後，勇士一直缺少可靠的空間型大前鋒。

儘管霍福特已經39歲，他仍舊符合經驗豐富、擁有冠軍經歷、有球商、穩定的投籃能力等多種球隊需求。

霍福特上季出賽60場，場均得到9分6.2籃板2.1助攻，投籃命中率為42.3%，三分球命中率為36.3%。霍福特生涯效力過老鷹、76人、雷霆和塞爾蒂克。生涯平均為12.9分和7.9籃板。

霍福特先前曾與湖人有過短暫的聯繫，但隨著湖人簽下艾頓（Deandre Ayton），也續約了海斯（Jaxson Hayes），霍福特這個選項基本上已經關閉。

現在，洛杉磯不再是選項，霍福特的決定似乎就是勇士與退休之間的抉擇。

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