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NBA／持續追夢！河村勇輝代表公牛出征夏季聯賽 莫蘭特發文相挺

聯合新聞網／ 綜合外電報導
河村勇輝(左)與莫蘭特展現好交情 美聯社
河村勇輝(左)與莫蘭特展現好交情 美聯社

日本男籃王牌控衛河村勇輝儘管身高只有173公分，卻憑藉世界盃和巴黎奧運的搶眼表現，得以獲得曼菲斯灰熊一紙雙向合約，成為史上第4位征戰NBA的日本球員。。

雖然合約到期後，灰熊並未選擇向河村勇輝開出「合格報價（Qualifying Offer）」，讓他正式成為完全自由球員。但持續追夢的河村勇輝沒有放棄，接下來他將會代表芝加哥公牛參加夏季聯賽。而一直很照顧他的好兄弟莫蘭特（Ja Morant）更發文力挺「河村X12不死」，展現兩人的好交情。

2026年夏季聯賽將於下周正式開打，公牛參賽名單除了備受期待的二年級前鋒布澤利斯（Matas Buzelis）和今年首輪第12順位選進的法國前鋒艾森格（Noa Essengue）之外，現在又加入了人氣頗高的河村勇輝，也會讓公牛的關注度提升不少。

河村勇輝本季在灰熊期間一共出賽22場，平均上場4.2分鐘，場均拿下1.6分、0.5籃板、0.9助攻。曾有兩場比賽得分達雙位數，其中在對上獨行俠一戰，河村勇輝還拿下12分5籃板5助攻1抄截。河村勇輝在場上的拚勁和打球靈性，讓他贏得許多球迷的喜愛。

儘管礙於先天條件，河村勇輝很難在NBA賽場有發揮空間，但在實力次一等級的發展聯盟中，河村勇輝的表現相當神勇，出戰31場，場均獲得12.7分、3.1籃板、8.5助攻，三分命中率達到41.0%，其傳球組織能力和場上視野頗受好評。只是同樣地，面臨體型上的劣勢和防守端的缺陷，對河村勇輝來說仍是相當巨大的挑戰。

賽季結束後，河村勇輝未獲得灰熊續約，他也在個人社群平台發限時動態，表達對於灰熊滿滿的愛與感激之情。

除了河村勇輝外，今年夏季聯賽還會有兩名日本球員參賽，都是河村勇輝的國家隊隊友，日本男藍主力前鋒馬場雄（Yudai Baba）將為紐約尼克效力，而被譽為「日本柯瑞」的富永啟生則會代表溜馬出賽。

河村勇輝感謝灰熊球團。圖截自IG
河村勇輝感謝灰熊球團。圖截自IG

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