NBA／說好的約柯奇替補？立陶宛中鋒有意回歐洲 金塊補強可能破滅

休賽季積極運作的金塊原本已經透過交易從國王引進立陶宛中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），讓約柯奇（Nikola Jokic）有了一個穩固可靠的替補人選，沒想到這個計畫卻可能要破滅。

根據消息，現年33歲的瓦藍邱納斯有意接受希臘豪門帕納辛納科斯（Panathinaikos Athens）的3年合約邀請，希望能和金塊買斷合約，重新回到歐洲打球。

瓦藍邱納斯今年年薪為1040萬美元，他在2026-27年賽季的合約包含球隊選項，等於主導權落在球隊手上；反觀帕納辛納科斯卻向他開出3年總價將近1200萬歐元（約1300萬美元）的合約價碼，這讓瓦藍邱納斯感到猶豫。

報導指出，瓦藍邱納斯對於一開始被交易到丹佛是感到滿意，因為具備爭冠的可能性，但隨著帕納辛納科斯開出報價，一方面是這份3年合約可以提供瓦藍邱納斯更穩定的保障，甚至在球隊角色上也可能比在NBA更吃重，畢竟帕納辛納科斯主要目標也是為了爭奪歐洲聯賽冠軍。

相較於金塊明年賽季是否會延續這份價值1000萬美元的合約，瓦藍邱納斯顯然傾向於買斷合約後重返歐洲打球，相對更有保障。

資深記者史坦（Marc Stein）也在報導中提到，金塊與國王之間的交易最早要到美國時間周日才能正式完成。對於國王來說，這筆交易的完成對於薪資上限管理至關重要。至於金塊能否說服瓦藍邱納斯續留仍有待觀察。

瓦藍邱納斯生涯13個賽季先後效力暴龍、灰熊、鵜鶘、巫師以及國王，平均能繳出13.1分、9.3籃板、1.4助攻的成績。

商品推薦