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NBA／史上首見！杜蘭特交易演變7隊大方案 細節內容曝光

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜蘭特交易案延伸7支球隊可能創下紀錄。 美聯社
杜蘭特交易案延伸7支球隊可能創下紀錄。 美聯社

火箭在選秀會之前與太陽達成重磅交易，引進頂級巨星杜蘭特（Kevin Durant），消息可說是震撼全聯盟，如今這筆交易案已經發展到涉及7支球隊的巨型交易案，包括湖人、勇士、老鷹、籃網、灰狼等都加入討論之列。

根據《The Athletic》記者卡茲（Fred Katz）的報導，若交易正式確認，將會創下有史以來牽涉最多球隊的交易案，超越去年湯普森（Klay Thompson）交易案的6隊紀錄。

後續有媒體公佈了這7支球隊交易的相關細節：

休士頓火箭：從太陽收下杜蘭特、並利用先簽後換從老鷹獲得中鋒卡佩拉（Clint Capela）。

鳳凰城太陽：獲得格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）、205年首輪第10順位馬魯阿奇（Khaman Maluach）、2025年第二輪31順位佛萊明（Khaman Maluach，來自火箭）、弗萊明（Rasheer Fleming，來自灰狼）、2025年第二輪41順位布雷亞（Koby Brea，來自勇士），以及來自火箭的2032年二輪選秀權。

金州勇士：從太陽獲得2025年第二輪52順位的圖希（Alex Toohey）、從火箭獲得2025年第二輪59順位的馬沙克（Jahmai Mashack）。

洛杉磯湖人：從籃網收下第二輪36順位的蒂埃羅（Adou Thiero）。

明尼蘇達灰狼：從湖人收到2025年第二輪45順位的契卡斯基（Rocco Zikarsky）和現金、從太陽獲得2026年和2032年第二輪選秀權、以及送出亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）所產生的交易特例。

亞特蘭大老鷹：獲得2031年火箭第二輪選秀權互換、現金、送走卡佩拉的交易特例。

布魯克林籃網：收到來自火箭的2036年第二輪選秀權。

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