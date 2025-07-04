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NBA／加入勇士或湖人成選項 39歲霍福特也不排除退休

聯合新聞網／ 綜合外電報導
霍福特(右)防守柯瑞。 路透社
霍福特(右)防守柯瑞。 路透社

39歲的霍福特（Al Horford）傳出預計會離開波士頓，同時面臨在自由市場上的選擇。金州勇士被認為是爭取霍福特的主要競爭者，但他也在考慮加入湖人，甚至可能會選擇高掛球鞋。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露：「據我所知，霍福特正在審視多個選擇，包括勇士、湖人，甚至是退役。他現在39歲，剛結束了他的第18個賽季。他不太可能在這個週末之前做出最終決定，他當然有權在自己想要的時間做出選擇。」

「不過，我可以說，勇士對於霍福特是否選擇繼續打球這一點仍抱持希望。」查拉尼亞補充道。報導指出，霍福特因為他的傳球、外圍投射和防守能力，理論上會相當契合勇士的體系，這將是很重要的補強。

霍福特上季出賽60場，場均貢獻9.0分、6.2籃板、2.1助攻，三分球命中率36.3%。霍福特過去效力老鷹、76人與雷霆，生涯5次入選明星賽，去年幫助綠衫軍奪下總冠軍。

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