NBA／湖人又迎狀元？補強鋒線傳有意維金斯 熱火報價1換3

在艾頓（Deandre Ayton）加盟之後，這將會是詹姆斯（LeBron James）生涯第9個聯手的選秀狀元，而這個數字還有可能繼續提升！

根據湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）的報導，在湖人休賽季積極補強的過程中，目前效力熱火的維金斯（Andrew Wiggins）成了一個主要的交易目標。不過湖人若想拿到這位3D鋒線悍將，所要付出的代價可能會比預期來得更高且更為複雜。

布哈提到，湖人若要交易維金斯，熱火希望從中能夠得到八村壘、肯奈特（Dalton Knecht）和1個首輪選秀權。

對湖人來說，他們正以詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）為核心重塑陣容，現在的問題是，維金斯值得這個報價嗎？

維金斯上季繳出場均18分4.5籃板2.6助攻，投籃命中率為44.8%，三分球命中率為37.4%。儘管存在一些不穩定性和健康問題，他仍然是一名具備季後賽豐富經驗的鋒線悍將。特別是他曾在勇士體系中登頂，這會是搭配詹姆斯和唐西奇一個合理的選擇。

然而湖人的考量點在於，八村壘至少已經與詹姆斯建立起化學效應，上季數據表現和外線能力都比維金斯來得出色，如果還要搭配年輕射手肯奈特和首輪選秀權，代價並不小。另一方面，維金斯在2026-27年賽季握有球員選項，價值約3000萬美元，如果他選擇執行，對未來湖人整體薪資勢必會是另一個巨大負擔。

報導中提到，隨著芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）的離去，加上范德比爾特（Jarred Vanderbilt）的不確定性，湖人在側翼攻防上面臨一定的難題，維金斯很可能會是解決這些問題的理想人選之一，但相對也是一個巨大的賭注。

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