NBA／金塊持續補強教練團 挖獨行俠杜德利擔任首席助教

根據報導，獨行俠助理教練杜德利（Jared Dudley）傳出與丹佛金塊達成協議，將會擔任艾德曼（David Adelman）揮下的首席助理教練。

包含杜德利在內，獨行俠今年走了3名助理教練，史威尼（Sean Sweeney）已加入馬刺，原球員發展教練沙姆戈德（God Shammgod）則是轉戰魔術。杜德利自2021年開始擔任獨行俠的助理教練，今年休賽季他曾去面試太陽隊的總教練一職，但最終是由奧特（Jordan Ott）接任。

為了填補助理教練的缺口，獨行俠日前已經延攬了前湖人隊冠軍教頭佛蓋爾（Frank Vogel），他將成為基德（Jason Kidd）身邊首席助教。

金塊在例行賽尾聲突然砍掉隊史最多勝場總教練馬龍（Michael Malone），以及打造奪冠陣容的總管布斯（Calvin Booth），後續艾德曼臨時接手總教練後，雖然成功避免落入附加賽，並且在首輪搶七擊敗難纏的快艇，不過第二輪面對西區龍頭雷霆，雙方一路打到第七戰，最終金塊仍是遭到淘汰。

艾德曼在這之後也獲得金塊球團肯定，扶正成為總教練，並簽下複數年合約。

為了重新打造奪冠競爭力，金塊在今年休賽季也積極進行補強，送走波特（Michael Porter Jr.）迎來薪資更低的強森（Cameron Johnson）；和國王交易得到瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），並且簽下布朗（Bruce Brown）和小哈德威（Tim Hardaway Jr.），填補板凳陣容。

現年39歲的杜德利，39歲，在NBA生涯一共打了14年，累積出賽904場，場均得到7.3分3.2籃板。

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