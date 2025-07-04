快訊

豐原五口之家命案 王家長女美容師同學店面大門深鎖、人失聯

11學生相約宜蘭金岳瀑布戲水 1北部高職應屆畢業生傳溺水殞命

3黑狗海中露頭...高雄老翁遭浪犬攻擊溺斃留身障女 在地人心惶惶

NBA／金塊持續補強教練團 挖獨行俠杜德利擔任首席助教

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜德利離開達拉斯，轉任金塊首席助教。 路透社
杜德利離開達拉斯，轉任金塊首席助教。 路透社

根據報導，獨行俠助理教練杜德利（Jared Dudley）傳出與丹佛金塊達成協議，將會擔任艾德曼（David Adelman）揮下的首席助理教練。

包含杜德利在內，獨行俠今年走了3名助理教練，史威尼（Sean Sweeney）已加入馬刺，原球員發展教練沙姆戈德（God Shammgod）則是轉戰魔術。杜德利自2021年開始擔任獨行俠的助理教練，今年休賽季他曾去面試太陽隊的總教練一職，但最終是由奧特（Jordan Ott）接任。

為了填補助理教練的缺口，獨行俠日前已經延攬了前湖人隊冠軍教頭佛蓋爾（Frank Vogel），他將成為基德（Jason Kidd）身邊首席助教。

金塊在例行賽尾聲突然砍掉隊史最多勝場總教練馬龍（Michael Malone），以及打造奪冠陣容的總管布斯（Calvin Booth），後續艾德曼臨時接手總教練後，雖然成功避免落入附加賽，並且在首輪搶七擊敗難纏的快艇，不過第二輪面對西區龍頭雷霆，雙方一路打到第七戰，最終金塊仍是遭到淘汰。

艾德曼在這之後也獲得金塊球團肯定，扶正成為總教練，並簽下複數年合約。

為了重新打造奪冠競爭力，金塊在今年休賽季也積極進行補強，送走波特（Michael Porter Jr.）迎來薪資更低的強森（Cameron Johnson）；和國王交易得到瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），並且簽下布朗（Bruce Brown）和小哈德威（Tim Hardaway Jr.），填補板凳陣容。

現年39歲的杜德利，39歲，在NBA生涯一共打了14年，累積出賽904場，場均得到7.3分3.2籃板。

🔥賀統一獅奪上半季冠軍！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

相關新聞

NBA／勇士仍在討論先簽後換庫明加 國王記者曝交易籌碼

2025年自由球員市場開市第3天，勇士隊仍沒有任何動靜，根據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）的消息，關於庫明加（Jonathan Kuminga）的先簽後換還在討論中。 史萊特

NBA／ESPN給金塊交易波特C級差評 籃網獲B級有望買低賣高

金塊隊今年休賽季更換管理層，進行許多操作調整陣容，將波特（Michael Porter Jr.）和2032年無保護首輪選秀權交易至籃網隊，換來神射手強森（Cam Johnson），最受外界矚目，不過E

NBA／金塊持續補強教練團 挖獨行俠杜德利擔任首席助教

根據報導，獨行俠助理教練杜德利（Jared Dudley）傳出與丹佛金塊達成協議，將會擔任艾德曼（David Adelman）揮下的首席助理教練。 包含杜德利在內，獨行俠今年走了3名助理教練，史

NBA／湖人1年合約續簽中鋒海斯 15人正式名單額滿

喜迎主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）的湖人，很快就在今天又達成一筆續約協議，以一年合約簽回長人海斯（Jaxson Hayes），這也讓湖人陣中達到15人滿員名單。 在上季季中戴維斯被交

NBA／獨行俠與狀元佛雷格簽4年約 傳澳洲後衛艾克森回歸

美國職籃NBA達拉斯獨行俠簽下2025年選秀狀元佛雷格（CooperFlagg），與他簽訂一份4年新秀合約。另外，知情人...

NBA／艾頓加盟湖人後 詹姆斯生涯擁有9名狀元隊友史上第1

2018年狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）確定以2年1660萬美元合約加盟湖人隊。即將邁入生涯第23季的詹姆斯（LeBron James），將迎來生涯第9名狀元隊友，這是聯盟史上最多紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。