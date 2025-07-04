NBA／湖人1年合約續簽中鋒海斯 15人正式名單額滿

喜迎主力中鋒艾頓（Deandre Ayton）的湖人，很快就在今天又達成一筆續約協議，以一年合約簽回長人海斯（Jaxson Hayes），這也讓湖人陣中達到15人滿員名單。

在上季季中戴維斯被交易之後，海斯成為湖人的先發中鋒人選，繳出72.2%的投籃命中率。根據ESPN統計，他在防守對方上籃和灌籃時的防守投籃命中率位居聯盟前10名，並且在所有至少限制對手250次的投籃中排名前10。累積56場比賽，場均得到6.8分和4.8個籃板。

不過到了季後賽，海斯上場機會銳減，雖然前4戰仍擔任先發，但系列賽平均上場時間僅有7.5分鐘，數據也下滑至1.8分2籃板。進入自由市場後，海斯最終也是重返洛城。

湖人先前以2年1200萬美元的合約簽下拉維亞（Jake LaRavia），之後又以2年1660萬美元的價碼收下被拓荒者買斷合約的艾頓。這也讓在湖人達到正式15人名單。

其中，中鋒方面有艾頓、克萊柏（Maxi Kleber）和海斯；前鋒部分分別是詹姆斯、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、八村壘、拉維亞和二輪新秀蒂埃羅（Adou Thiero）。

後場則是由唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）領銜，搭配肯奈特（Dalton Knecht）、文森（Gabe Vincent）、布朗尼（Bronny James）、古德溫（Jordan Goodwin）和米爾頓（Shake Milton）。

值得注意的是，米爾頓今年合約是價值300萬美元的非保障合約，7月20日前要決定是否轉為全額保障。

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